Как белоруска перезимовала во Вьетнаме 3 10.04.2018, 10:26

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Комната за $140 в месяц, дешевая еда, путешествия и работа.

Среди европейцев и россиян, уезжающих на зимовку в страны Юго-Восточной Азии, все чаще можно встретить и белорусов. Согласитесь, провести хотя бы один сезон без слякоти и морозов — опыт интереснейший. Начиная с середины декабря прошлого года во Вьетнаме живет и работает белоруска Катя Нагорная. Ее путешествие еще не завершилось, но девушка решила поделиться с onliner.by собственным опытом и впечатлениями:

- Я из Любани, долгое время жила в Минске, но осенью 2016 года уехала, сменила несколько городов (Санкт-Петербург, Одесса, Москва). Благо работа позволяет взять с собой ноутбук, подключиться к Wi-Fi и выполнять интересные задачи (я игровой аналитик). В ноябре 2017-го, когда начались холода, решила, что не хочу мерзнуть, простужаться и одеваться в три слоя громоздкой одежды. Для зимовки рассматривала страны Юго-Восточной Азии, так как принцип жизни там понимала (в ноябре 2016-го побывала в Малайзии, на острове Лангкави). Были колебания и сомнения, так как рассчитывать в дороге могла только на себя и свою зарплату, но в итоге решилась и взяла билет… во Вьетнам. Страну выбрала из-за простой процедуры получения визы. Во Вьетнаме я с 17 декабря 2017 года и по сей день (почти четыре месяца). Планирую еще пару дней прожить здесь, а потом месяц провести на Бали.

Дорога

Дорога предполагала быть интересной: Любань — Минск (2 часа на маршрутке), Минск — Москва (8 часов на автобусе), Москва — Хошимин (10 часов на самолете), Хошимин — Нячанг (8 часов на поезде). Конечно же, были временные промежутки между прибытием и отправлением. Получилось долго и немного утомительно, но я с этим справилась.

Жилье

С жильем я совершила большую ошибку, забронировав апартаменты через агента по фото. Можно было забронировать отель на несколько ночей и найти жилье на месте, но я решила подстраховаться, так как летела в высокий сезон. В итоге я арендовала апартаменты с кухонной зоной, большой кроватью, ванной комнатой и большим окном, выходящим в соседнее окно. И это за $220 + $15 за коммунальные услуги (вода, электричество и интернет). Услуги агента обошлись в $50. Также владелица дома потребовала залог в размере $100. Стоит отметить, что в доме жили только русские.

Спустя два месяца я переехала в другой дом, поменьше, с двумя квартирами и двумя комнатами. Здесь я арендовала комнату за $140 с уже включенными коммунальными услугами, быстрым интернетом, большой кухней на первом этаже и отличной террасой на крыше.

Транспорт

Ходить во Вьетнаме не принято, да и тротуары есть номинально, так как они фактически являются парковкой для мотобайков. По этой причине, а еще потому, что хотелось путешествовать по окрестностям города, я арендовала байк Yamaha Nuova 2 — вполне потрепанный экземпляр, зато весьма резвый. В месяц он обходился мне в $54, но здесь также были $100 залога. В аварии не попадала, только один раз на светофоре в меня врезалась мусорная тележка (не сама, конечно) и разбила заднюю фару, которую я благополучно поменяла за $3. Спустя два месяца катания решила, что хочу что-то поживее. И так случилось, что в момент, когда я ехала возвращать байк владельцу, в нем сгорела проводка. Это самая частая проблема данной модели. Дальше я арендовала мотобайк у хозяина дома, но уже за $60 и без залога.

Вообще, езда на байке здесь не для слабонервных. Движение на дорогах — это маленький ад, потому что в час пик мчится поток мотобайков, которые сигналят друг другу. Водители едущих рядом машин и автобусов особо не церемонятся с байками и только сигналят, чтобы те не мешали их движению.

Интернет

Приехала я в воскресенье вечером, а в понедельник уже должен был быть мой рабочий день. Однако интернет в доме оказался ужасного качества. Пришлось узнавать про мобильный интернет. И вот он меня порадовал: за $4,5 в месяц мне предоставляется 2 ГБ в день плюс звонки по Вьетнаму и в другие страны (сколько, не знаю, так как не пользуюсь звонками). Во втором доме, где я жила, оказался отличный интернет, который почти никогда не подводил. Ну и в кафешках почти везде есть Wi-Fi, где-то даже вполне приличного качества, которого хватало для работы.

Погода

Чтобы никто не обманывался, сразу скажу, что с ноября по февраль в Нячанге сезон дождей, то есть зима. Этой зимой дождей было не много, и то это были ливни на час, не больше. Но было много пасмурных дней с ветром и огромными волнами.

Море при этом было теплым, примерно 26°C (воздух почти такой же). С середины февраля погода стала улучшаться: больше солнечных дней, меньше ветра и более приятное и теплое море. В марте было уже 32°C. Волн почти нет, а солнышко светит очень ярко, без крема ну никак.

Еда

Кухня во Вьетнаме вполне привычная, без изысков и не дико острая. Рис, всевозможные виды лапши, курица, свинина, говядина, много зелени. Суп фо (бульон с лапшой, говядиной и кучей зелени) очень вкусный, и едят его вьетнамцы на завтрак, обед и ужин. Стоимость его варьируется от $0,7 до $1,5.

Я живу недалеко от рынка, где есть фуд-корт, который работает, к сожалению, всего до 13:00. Так вот здесь есть несколько точек, где на подносах лежит всевозможная еда. Мне дают тарелку с рисом и предлагают самой выбрать, что я хочу. Здесь всегда есть курица в нескольких вариантах, слайсы свинины, яйца также в нескольких вариантах, тофу, рыба, маленькая картошка с салом, креветки, крабы и много зелени, предварительно обработанной. В зависимости от выбранного набора продуктов тарелка обходится мне в сумму от $0,7 до $1,4. Здесь же, на рынке есть кофе, который разливают из заранее заготовленного концентрата. Он очень вкусный, и за $0,35 вы получаете стакан кофе и стакан чая. Вообще, чай здесь вам предложат везде и бесплатно.

Так как в прошлом Нячанг — это рыбацкая деревушка, то и морепродуктов здесь много. Их предлагают почти в любом заведении. Периодически по вечерам я посещаю кафешку на берегу моря, где готовят свежие морепродукты. Кафешка состоит из маленьких пластиковых столиков/стульчиков (а так выглядят почти все нетуристические вьетнамские кафе), которые появляются на тротуаре после 18:00 и работают обычно до 22:00—23:00 или до последнего клиента. Меню там только на вьетнамском, из напитков вам предложат Coca-Cola, Lipton Tea (в бутылке) и пиво, а из еды — свежайшие креветки, кальмаров, всевозможных моллюсков, рыбу. Все подается с зеленью, есть также рис, лапша быстрого приготовления и несколько видов салата (это, скорее, будет набор нарезанных овощей). Максимальный счет, который у меня был в таком заведении, — $7. Я ела рис, креветки и устрицы на гриле и кольца кальмара в панировке. Однажды заказывали рыбу на троих ($9), но она оказалась настолько огромной, что пришлось забирать еще домой.

Из интересных блюд — бань ми (багет со всевозможной начинкой (зелень, мясо, омлет, соусы) за $0,9), вьетнамские роллы с креветками, курицей, морковью, спаржевой фасолью или вовсе жареные (порция стоит $0,7). Также во многих вьетнамских заведениях подают куриные лапки, рыбьи потроха, в туристических заведениях готовят лягушек, крокодила, страуса (но это для туристов, местные такое каждый день не едят).

Отдельная прекрасная черта Вьетнама — фрукты. Их здесь очень много, и бо́льшая часть — экзотика для белоруса. Я особо полюбила маракуйю, драгон фрукт, ананас (здесь они сладкие). Все они стоят в районе $1 за килограмм. Дороже — $1,8 за кило — продаются лонган, личи. Манго предлагается нескольких видов, и стоимость за килограмм варьируется от $0,8 до $1,8. Почти на каждом углу делают фреши (где-то можно миксовать фрукты, где-то только сок одного) по $0,45 (оказались в итоге самыми вкусными) и $0,9 (наиболее распространенная цена).

Как вы понимаете, дома я почти не готовлю, питаюсь в основном во вьетнамских заведениях.

Спорт

Отдельно стоит рассказать про спорт во Вьетнаме. В городе вдоль побережья есть небольшие зеленые зоны с тренажерами. На рассвете и после захода солнца все они заняты вьетнамцами, которые занимаются, бегают, ездят на велосипедах. Также в городе почти на каждой улице есть спортзал, где утром и опять же ближе к вечеру весьма многолюдно. Залы работают с пяти утра до восьми вечера. Занимаются абсолютно разновозрастные категории людей. Очень часто в зале можно встретить бабушку лет 80 в пижамном костюме и широкополой шляпе, которая будет разминаться перед зеркалом, а рядом может стоять девушка, которая пришла в зал с макияжем и в красивой одежде (только что не на каблуках) с явной надеждой с кем-нибудь познакомиться.

Развлечения

Так как город развивается как туристический, внимание уделяется также развлечениям. Есть много кафешек (в том числе открытых выходцами из стран СНГ), ресторанов, несколько ночных клубов. За городом у подножья горы есть два резорта с теплыми источниками. Рядом с городом есть остров развлечений — Винперл. На него ведет канатная дорога, там можно посетить аквапарк, зоопарк, океанариум, покататься на электросанях, колесе обозрения. Также на острове есть отель и красивый пляж. Посещение, в которое включены почти все развлечения (кроме отеля, конечно же, и еды), обойдется вам в $35.

Кроме обычных развлечений, в городе есть старинные Тямские башни, пагода Лонг Шон, несколько буддийских храмов, католический собор, сад камней и обсерватория. Рядом с городом находятся водопады, природные парки, дикие пляжи и пляжи, где можно арендовать бунгало и провести несколько дней в тишине.

Неожиданности

Так как в городе много беспечных туристов, то процветает мелкая кража, но во вполне дерзком проявлении. Сумки срывают с плеч, вскрывают багажники байков, телефоны вырывают из рук. Так случилось и со мной. Вечером, когда я прогуливалась вдоль набережной, ко мне сзади подъехали на байке и вырвали из рук телефон. Надо сказать, что это был старенький Xiaomi Redmi Note 2, и главная его ценность была в фотографиях и сим-картах. Поняв, что такие случаи здесь — дело обычное, я купила себе бюджетный Xiaomi Redmi 4X и теперь тщательно синхронизирую все фотографии в облако.

Путешествия

В Азии есть много лоукостов (привет, Беларусь!), самым крупным из которых является AirAsia с аэропортом в Куала-Лумпуре. Поэтому перелеты здесь вполне доступные. Так как моя зимовка включала в себя мой день рождения, то я решила сделать себе подарок и слетать в Сингапур. В этом городе-государстве действует 96-часовой транзит, поэтому визу можно было не делать, но нужно было вылететь в другую страну. Для этого я решила включить в тур еще и Куала-Лумпур.

Из Нячанга прямых рейсов в Сингапур нет, поэтому я решила лететь из Хошимина, а до него доехать на слипбасе. Стоит отметить, что во Вьетнаме развиты передвижения на слипбасах (это автобусы, где можно удобно расположиться лежа).

В Сингапуре я провела два с половиной дня, в которые смогла уместить осмотр самых красивых частей города и посещение парка Universal (подарок в подарке). В Куала-Лумпуре, конечно же, не обошлось без China Town (мой отель располагался в его центре), башен Петронас, телебашни Менара и пещер Бату (все это за полтора дня). И день в Хошимине ушел на простую прогулку по центру с вполне европейской архитектурой (в начале XX века Вьетнам был колонией Франции).

Из вьетнамских больших путешествий была поездка во французский горный город Далат. Там нетипичная для Вьетнама, но такая привычная для Беларуси природа с соснами. Рядом с городом много красивых водопадов, в городе красивые буддийские храмы, католический собор и необычное строение-гостиница Crazy House. Далат намного чище и приятнее, чем Нячанг, и очень цветочный.

Спустя три месяца зимовки я решила, что не очень хочу возвращаться в холодную Беларусь, поэтому пришлось выезжать из страны, чтобы продлить визу. Виза делается в аэропорту. Есть несколько вариантов: на один, три, шесть месяцев, мульти либо невыездная. Для получения визы нужны письмо-приглашение (заказывается через интернет, для трехмесячной мультивизы стоит $20), фотографии и заполненная анкета. Стоимость визы для белорусов — $50 (мультивиза на три месяца). Для открытия новой визы на три месяца я полетела в Куала-Лумпур (самый дешевый и безвизовый вариант), где посмотрела фильм в кинотеатре, переночевала в интересном отеле опять же в China Town и на следующий день прилетела обратно. Тоже маленькое путешествие.

Но на этом мои путешествия не заканчиваются. В эту субботу лечу на Бали (на месяц), оттуда — в Гонконг на четыре дня, а дальше уже Москва, Минск и дом.

Расходы

- Любань — Минск (маршрутка) — $5

- Минск — Москва (автобус) — $10

- Москва — Хошимин (самолет) — $270

- Хошимин — Нячанг (поезд) — $23

- Жилье (четыре месяца) — $750

- Байк (четыре месяца) — $229

- Путешествие Сингапур — Куала-Лумпур — $350

- Путешествие в Далат — $50

- Путешествие в Куала-Лумпур (за визой) — $140

- Новый телефон — $150

- Виза — $140 (за две трехмесячные мультивизы с приглашением)

- Страховка (три месяца) — $25

- Бензин + питание + мелкие расходы — $1150

Итого — $3300 за четыре месяца со всеми перелетами и путешествиями.

Расходы на билеты на Бали составили $200. Но это уже, наверное, совсем другая история.