США о химатаке в Сирии: Мир увидит, как вершится справедливость 10.04.2018, 10:19

Америка сама ответит виновнику.

В штаб-квартире ООН состоялось экстренное заседание Совета Безопасности по химической атаке в сирийском городе Дума (Восточная Гута). Представитель США заявила, что Вашингтон самостоятельно подготовит ответ виновнику нападения на гражданское население. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает "Радио Свобода".

По ее словам, что сегодняшний день вошел в историю, как момент, когда Совбез "либо проигнорировал свой долг, либо показал свою полную неспособность защитить людей Сирии", а страны-члены ООН позволили РФ "подорвать авторитет организации".

Также представитель США сказала, что у российского режима "руки в крови сирийских детей". Она гарантировала ответ "монстру", который применил химическое оружие.

Хейли заявила, что "мир должен стать свидетелем того, как свершается справедливость".

Вся американская делегация покинули зал во время выступления постпреда Сирии.

В свою очередь, постпред России в ООН Василий Небензя большую часть выступления обвинял США в клевете, а Францию и Великобританию в том, что "слепо идут на поводу".

Члены СБ ООН не приняли никаких решений на заседании в понедельник. Во вторник они намерены продолжить обсуждение проекта резолюции.

Ранее вчера, 9 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что вердикт о том, кто виновен и должен понести наказание за химическую атаку в сирийском городе Дума будет принят в ближайшее время, возможно, в течение суток.

7 апреля 150 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, город в восточной Гуте, контролируемый повстанцами.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что решение по Сирии может быть принято в течение суток. Он не исключил военного ответа США на атаку против мирного населения. Привлечь к ответственности виновных в химической атаке призвала и премьер Британии Тереза Мэй.

Россия свою причастность к атаке отрицает.