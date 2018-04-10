Сколько еще будет дорожать бензин? 5 Олег Петрушевич, «Белорусы и рынок»

10.04.2018, 10:34

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Котировки нефти в ближайшее время будут сильнее влиять на жизнь белорусов, чем раньше.

Новый механизм формирования цен на топливо будет учитывать изменения на нефтяном рынке.

Бензин привязали к баррелю

В начале марта, объявляя о первом в этом месяце повышении цен, концерн «Белнефтехим» сообщил о новом механизме формирования цены на топливо. Как было отмечено, он предусматривает возможность корректировки цен на нефтепродукты «в зависимости от изменения ситуации на нефтяном рынке как в сторону их увеличения, так и снижения». Также концерн декларировал намерение уравнять цены на топливо в Беларуси и России. Тогда в нашей стране они были на 7—10 % ниже.

С тех пор «Белнефтехим» уже пять раз поднимал цены на автомобильное топливо. Четыре копеечных повышения случились в марте, еще одно — 4 апреля.

Бензин АИ-92-К5-Евро подорожал до 1,26 руб., АИ-95-К5-Евро — до 1,34 руб., АИ-98-К5-Евро — до 1,55 руб.,

дизельное топливо — до 1,37 руб.

Со времени введения нового механизма формирования цен бензин подорожал на пять копеек, а дизельное топливо — на шесть. Всего же с начала года цена топлива повышалась уже шесть раз. Напомним, одно из них случилось в феврале. Цена бензина выросла на семь копеек, или на 5,9 %, а дизельного топлива — на восемь, или на 6,2 %.

В январе — марте 2018 года средняя цена российской нефти марки Urals составила 65,22 доллара за баррель. По сравнению с I кварталом прошлого года она повысилась на 25,3 %. В марте средняя цена сложилась на уровне 63,68 доллара за баррель, или на 30 % больше, чем год назад.

Весной 2017 года «Белнефтехим» также провел череду аналогичных повышений: почти каждую субботу в марте и апреле цены повышались на одну копейку. В первый раз цены на топливо поднялись 11 марта. Таким образом, за год с небольшим бензин подорожал на 13,5 %, дизельное топливо — на 11,4 %. Выходит, темпы повышения розничной цены топлива явно отстают от темпов роста котировок российской нефти.

Несмотря на то что в рамках нового механизма «Белнефтехим» декларирует возможность снижения цены топлива вслед за нефтяными котировками, вряд ли это произойдет на самом деле. Еще в январе зампред концерна Андрей Рыбаков в интервью БЕЛТА заявил, что «для компенсации потерь НПЗ от роста котировок нефти за указанный период (2017 год. — Прим. авт.) цены на нефтепродукты необходимо увеличить на 23 %».

Однако такое подорожание вряд ли санкционируют Нацбанк и правительство, отвечающие за сдерживание инфляции, а также за экономику в целом, в том числе тех отраслей, эффективность которых зависит от цен на топливо. Вероятно, как и в прошлом году, повышения продолжатся до конца апреля — начала мая. Судя по динамике мартовского роста, «Белнефтехиму» удастся достигнуть цели-минимум: уравнять цены на топливо в Беларуси и России.

По итогам I квартала 2018 года нефтехимическая отрасль оказалась одним из главных драйверов роста ВВП. Ее успехи обусловлены по большей части низкой базой для сравнения. С июля 2016 года по март 2017-го Россия снизила объемы поставок нефти на отечественные НПЗ в качестве аргумента в споре по поводу цены на газ. При этом в I квартале прошлого года импорт нефти был минимальным. Он составил всего 4 млн т, или на 30 % меньше, чем в 2016-м.

В начале нынешнего года поставки осуществляются по графику — из расчета 18 млн т в год. Именно столько в состоянии эффективно перерабатывать отечественные НПЗ. Как следствие, в январе — феврале, по данным Белстата, промышленное производство в нефтехимии увеличилось на 27,5 % в сопоставимых ценах. В январе экспорт нефтепродуктов из нашей страны вырос на 56,7 %, до 1,16 млн т, в стоимостном выражении — на 84,1 %, до 570,5 млн долларов.

Удешевления бензина в Беларуси не стоит ждать еще и потому, что в 2018 году цена барреля нефти марки Brent как минимум будет стремиться к отметке в 70 долларов, как максимум — продолжит рост.

Запасы угрожают ценам

В мартовском отчете Международного энергетического агентства были отмечены первые признаки стабилизации рынка. МЭА незначительно, на 100 тыс. баррелей, до 1,5 млн баррелей в день, повысило прогноз роста спроса на нефть. Среднегодовой объем спроса оценивается в 99,3 млн баррелей в день. Отдельно агентство отметило рост потребления в развитых странах на 240 тыс. баррелей в день.

Значительные запасы нефти в странах ОЭСР эксперты считают главной угрозой для цен. По состоянию на январь запасы немного увеличились и превысили среднепятилетний уровень на 53 млн баррелей.

Одним из драйверов роста спроса в развитых странах МЭА назвало транспортный сектор. Повторилась картина, которую можно было наблюдать в предыдущих циклах нефтяного рынка. Снижение цен на топливо спровоцировало рост спроса на автомобили класса SUV, а также на пикапы. И те и другие обладают двигателями значительного объема, а следовательно, для них характерен повышенный расход топлива.

По данным агентства, в США доля таких машин в структуре продаж в 2011 году составила 47 %. В 2017-м 60 % новых машин, купленных в Соединенных Штатах, были SUV и пикапами. Аналогичные тенденции отмечались и в Евросоюзе. При этом нельзя сбрасывать со счетов и повышение эффективности двигателей, что привело к не столь высокому росту спроса, как в предыдущих циклах.

Несмотря на увеличение продаж электрокаров, их доля пока остается небольшой и не оказывает существенного влияния на динамику нефтяного спроса.

Увеличивается потребление черного золота и в нефтехимическом секторе. Активно растет спрос в странах Азии. МЭА хоть и ожидает замедления динамики в ближайшие годы, но не рассчитывает на достижение пика потребности в нефти, после которого начнется падение спроса.

Со стороны предложения также есть факторы, которые работают на рост цен. По данным МЭА, в феврале добыча нефти составила 97,9 млн баррелей в день. Это на 700 тыс. баррелей больше, чем год назад. ОПЕК добывал 32,1 млн баррелей в день, или на 480 тыс. баррелей меньше целевого уровня добычи в I квартале, установленного в рамках соглашения ОПЕК+.

Данная договоренность о сокращении добычи продолжает работать. В феврале она была перевыполнена странами ОПЕК на 47 %. Основной вклад внесла Венесуэла, затяжной политико-экономический кризис в которой привел к падению добычи. Впрочем, даже без учета этого латиноамериканского государства все страны — участницы картеля выполнили бы свои обязательства по соглашению. Придерживаются его и государства, не входящие в ОПЕК, в том числе Россия.

Как ожидается, рынок нефти придет к балансу в III или IV квартале 2018 года. Скорее всего, действие соглашения не будет продлено на 2019-й. Однако это не означает, что лидер картеля, Саудовская Аравия, так легко откажется от инструмента управления рынком, особенно на фоне серьезных трений с Ираном.

Новые альянсы

В марте наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман посетил США. Там он встретился с производителями сланцевой нефти. Сланцевый бум считается одной из причин роста запасов в странах ОЭСР и предыдущего падения цен.

Текущие котировки выгодны сланцевым производителям, так как делают их бизнес прибыльным. Благодаря им в ближайшие годы Соединенные Штаты могут стать крупнейшим поставщиком нефти в мире. Они уже обошли Саудовскую Аравию, а в конце нынешнего — начале следующего года по объемам добычи могут обогнать и Россию. Только в США ее прирост приближается к миллиону баррелей в день. Иначе говоря, в скором времени американские компании смогут удовлетворить весь прирост мирового спроса. При этом, если отбросить в сторону борьбу за долю рынка, им невыгодны низкие цены. Цена барреля менее 50 долларов гарантирует сланцевикам только убытки. Не исключено, что саудитам удастся нащупать общую почву с конкурентами из Америки.

В прошлом месяце Мухаммад ибн Салман сделал громкое заявление. Он сообщил о переговорах с Россией касательно нового соглашения с ОПЕК. В начале апреля эту информацию подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак.

Предполагается, что Россия и ОПЕК выработают механизм мониторинга рынка нефти и координации действий на нем для поддержания выгодных цен. Формат такого объединения пока неизвестен, однако РФ точно не будет вступать в ОПЕК. Соответственно, может быть создана некая третья организация либо назначены регулярные консультации.

ОПЕК и Россия контролируют в общей сложности около половины мировых объемов добычи. Их совместные действия могут оказывать заметное влияние на цены.

Олег Петрушевич, «Белорусы и рынок»