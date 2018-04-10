Лукашенко подарил Молдове пять тракторов и два грузовика 11 10.04.2018, 10:37

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Решение призвано укрепить «дружбу и взаимовыручку» между странами.

Лукашенко подписал распоряжение о передаче Молдове на безвозмездной основе пяти тракторов МТЗ-82 и двух коммунальных машин МАЗ, пишет «Салiдарнасць».

– Решение направлено на укрепление белорусско-молдавского сотрудничества и дальнейшее развитие отношений между двумя странами в духе традиций дружбы и взаимовыручки, — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко в отношениях с Молдовой не первый раз делает подарок с барского плеча, вызывая вопрос «за чей счет банкет?» В июле 2017 года он предоставил самолет президенту Игорю Додону для возвращения в Кишинев. В Минск тот добрался обычным рейсом.