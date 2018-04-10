закрыть
10 апреля 2018, вторник, 12:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лукашенко подарил Молдове пять тракторов и два грузовика

11
  • 10.04.2018, 10:37
  • 1,852

Решение призвано укрепить «дружбу и взаимовыручку» между странами.

Лукашенко подписал распоряжение о передаче Молдове на безвозмездной основе пяти тракторов МТЗ-82 и двух коммунальных машин МАЗ, пишет «Салiдарнасць».

– Решение направлено на укрепление белорусско-молдавского сотрудничества и дальнейшее развитие отношений между двумя странами в духе традиций дружбы и взаимовыручки, — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко в отношениях с Молдовой не первый раз делает подарок с барского плеча, вызывая вопрос «за чей счет банкет?» В июле 2017 года он предоставил самолет президенту Игорю Додону для возвращения в Кишинев. В Минск тот добрался обычным рейсом.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина