Международные торговые дома перестали покупать алюминий у Дерипаски 1 10.04.2018, 10:49

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Решение было принято из-за санкций США против кампании Rusal.

Международные торговые дома перестали покупать алюминий у UC Rusal после того, как котировки компании обрушились на фоне введения американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg.

Торговые дома получили рекомендации от своих банков и юристов, где отмечалось, что они не могут больше работать с российской компанией, рассказали Bloomberg директора из пяти компаний, которые регулярно покупали алюминий у UC Rusal.

Кроме того, сама UC Rusal попросила трейдеров «немедленно приостановить платежи», пишет Bloomberg, ссылаясь на копию письма от главы маркетингового подразделения компании.

Партнер Clyde & Co LLP Джон Уиттакер в разговоре с Bloomberg сравнил ситуацию с UC Rusal с санкциями против Ирана в 2013 году. «Это будет тормозящим фактором для международных трейдеров, — отметил эксперт. — Не могу вспомнить ничего столь же значительного со времен банковских санкций против Ирана в 2013 году».

Утром в понедельник, 9 апреля, UC Rusal миллиардера Олега Дерипаски, которая оказалась под санкциями, как и две другие компании бизнесмена — En+ и «Базовый элемент», объявила о риске технического дефолта. После этого сообщения котировки компании на Гонконгской фондовой бирже обвалились более чем на 50%, компания потеряла в капитализации более $3,6 млрд.