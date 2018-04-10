Как заплатим за стиральную машину из Польши: новые правила ввоза товаров из-за границы 3 10.04.2018, 10:52

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Фото: vgr.by

Таможня постепенно будет снижать нормы беспошлинного ввоза.

С 29 марта вступило в силу Решение Совета Евразийской экономической комиссии, пишет «Вечерний Гродно».

Для обычных граждан, которые ездят в соседние страны «на закупы», пока кардинально не изменится. Таможня постепенно будет снижать нормы беспошлинного ввоза. Это значит, что со временем придётся либо меньше покупать за границей, либо платить за лишний вес. Как будут действовать новые правила, рассказали в Гродненской региональной таможне.

Лимиты будут сокращать поэтапно

Пока белорусы могут спать спокойно и планировать крупные покупки. Напомним, сейчас разрешено везти товары весом не более 50 кг на сумму 1500 евро, если попадаешь за границу не чаще чем раз в три месяца. Тем, кто ездит в Польшу или Литву чаще, можно провозить максимум 20 кг на сумму не выше 300 евро. В случае превышения нормы придётся платить пошлину за лишние предметы.

Лимиты будут сокращать поэтапно. Так, уже с 1 января 2019 года раз в три месяца можно будет провозить 50 кг на сумму 1000 евро. С начала 2020 года нормы снизятся до 35 кг и суммы 750 евро, а с 1 января 2021 года беспошлинно разрешат везти только 25 кг на сумму не более 500 евро. Эти изменения не касаются багажа, который провозят авиатранспортом. Самолётом можно везти покупки на сумму до 10 тысяч долларов и весом до 50 кг.

Как платить пошлину за неделимые товары

Гродненцам, которые решили купить в Польше крупную бытовую технику, например холодильник, стиральную машину или духовой шкаф, нужно быть внимательными, чтобы вес неделимого товара не превышал 35 кг, иначе придётся платить таможенную пошлину. Если купил за 1000 евро в Белостоке стиральную машину весом 40 кг, таможенный платёж будет рассчитываться двумя способами: не менее 4 евро за каждый килограмм товара — это 160 евро или 30 % от стоимости товара — 333 евро. Получается, что придётся заплатить сумму, которая больше, то есть 333 евро.

Важно, что этот неделимый товар не входит в норму беспошлинного ввоза. То есть если был за границей более трёх месяцев назад, то вместе со стиральной машиной (за которую заплатил) можешь везти 50 кг на сумму 1500 евро (если это товары для личного пользования).

Как быть с личными вещами?

Рассмотрим такую ситуацию: летом семья отправляется на отдых и захватила с собой личные вещи: одежду, фотоаппарат и ноутбук. Последний раз семья была за границей более трёх месяцев назад. При возвращении в Беларусь можно провозить товары весом 50 кг на сумму 1500 евро на каждого. Личные вещи не будут включаться в норму беспошлинных товаров, если очевидно, что предметы уже были в употреблении: к примеру, на них нет бирок и этикеток, а на ноутбуке или фотоаппарате видны потёртости.

В другой стороны, таможенники советуют при выезде из страны декларировать технику и указывать её серийный номер. Тогда на обратном пути не возникнет споров.

Новые правила коснулись ввоза электромобилей — машин с электродвигателем. Ставка таможенной пошлины составит 15 %, НДС — 20 %.

Сколько единиц вещей для личного пользования и продуктов можно ввозить в Беларусь в зависимости от частоты перемещений

Непродовольственные товары:

Раз в 3 года — по единице следующих товаров: газовые либо электрические плиты, кухонные, варочные панели, вытяжки, кухонные комбайны, микроволновые печи, духовые шкафы, ванны, душевые кабины, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сливные бачки, холодильники, морозильники, посудомоечные и стиральные машины, кофемашины, швейные машины, водонагреватели, телевизоры, компьютерные мониторы с ЖК-экраном, ноутбуки/нетбуки, планшеты, косилки для газонов (триммеры), пылесосы, бытовые сварочные аппараты, электрогенераторы и др.

Раз в 2 года — до 4 новых летних либо зимних шин или колёс с шинами для легковых автомобилей, до 2 (или 3 при наличии коляски для мотоцикла) шин или колёс для мотоциклов, мопедов или мотороллеров, (б/у шины можно перевозить только вместе с дисками). Однако перевозящий такие товары должен предъявить техпаспорт, подтверждающий, что у него есть личное авто или мотоцикл, а шины предназначены именно для этого транспорта.

Чаще чем раз в месяц — не более 3 единиц одного наименования, при этом не более 5 наименований товаров. Например, три пары обуви, три куртки, три рубашки, три упаковки стирального порошка, каждая весом не более 5 кг.

Чаще чем раз в 7 календарных дней — 1 единицу 1 наименования. Например, одни брюки.

Чаще чем раз в календарный день — только б/у товары, продукты питания, необходимые на время следования. Например, головной убор, куртка или свитер на случай холодной погоды.

Продукты питания:

Раз в месяц и чаще — не более 10 кг продуктов питания.

Раз в 7 календарных дней и чаще — не более 5 кг продуктов питания, из них алкогольных напитков и пива — не более 1 л для пересекающих границу РБ транспортом, 0,5 л — для пересекающих границу пешком или на велосипеде.

Чаще чем раз в сутки — только на путь следования при отсутствии алкогольных напитков и пива.

Ввозить в Беларусь три литра алкоголя можно не чаще чем раз в 8 дней. Однако если постоянно каждые восемь дней возить алкоголь по три литра, то можно вызвать подозрение таможенников, которые могут расценить это как перемещение товара для коммерческих целей.

Будь в курсе

Если вы не уверены, входит ли ваша покупка в товары для личного пользования, или у вас есть другие вопросы, в Гродненской региональной таможне советуют проконсультироваться у специалистов круглосуточной дежурной службы по телефону 79-80-06.