Фотофакт: Первая весенняя гроза в Беларуси 1 10.04.2018, 11:01

Фото: @natallechek

Гродненцы поздно вечером 9 апреля и утром 10 могли наблюдать первую грозу.

Грозы также фиксировались в других районах Беларуси, а также в Литве, сообщает «Белсат».