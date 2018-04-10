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Фотофакт: Первая весенняя гроза в Беларуси

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  • 10.04.2018, 11:01
Фото: @natallechek

Гродненцы поздно вечером 9 апреля и утром 10 могли наблюдать первую грозу.

Грозы также фиксировались в других районах Беларуси, а также в Литве, сообщает «Белсат».




Публикация от Eva (@ena0505)


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