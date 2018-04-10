Фотофакт: Первая весенняя гроза в Беларуси

Гродненцы поздно вечером 9 апреля и утром 10 могли наблюдать первую грозу.
Грозы также фиксировались в других районах Беларуси, а также в Литве, сообщает «Белсат».
Публикация от Natallechek (@natallechek) 9 Апр 2018 в 12:22 PDT
Публикация от Natallechek (@natallechek) 9 Апр 2018 в 12:22 PDT
Публикация от Aleksas (@aleksask) 9 Апр 2018 в 1:42 PDT
Публикация от Aleksas (@aleksask) 9 Апр 2018 в 1:42 PDT
Публикация от Ирина Ирина (@55irinaaniri55) 9 Апр 2018 в 9:37 PDT
Публикация от Ирина Ирина (@55irinaaniri55) 9 Апр 2018 в 9:37 PDT
Публикация от Eva (@ena0505) 9 Апр 2018 в 10:44 PDT
Публикация от Eva (@ena0505) 9 Апр 2018 в 10:44 PDT