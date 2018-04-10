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Белорусские власти хотят избавиться от любых радикалов

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  • Андрей Поротников
  • 10.04.2018, 11:13
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На причастность к наемничеству проверяются 734 гражданина Беларуси.

В отношении около 40 человек, которые воевали в рядах украинских добровольческих формирований, возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса за преступления, якобы совершенные ими на территории Беларуси.

Обратим внимание на несоответствие количества установленных участников боевых действий - граждан Беларуси и количества возбужденных уголовных дел. Ничего не сообщается о том, объявлены ли в межгосударственный розыск белорусы-участники войны на Донбассе и обращались ли белорусские власти к украинским коллегам относительно выдачи этих людей. Очевидно, что нет.

Напомню, что в марте 2016 года МВД Беларуси сообщило о возбуждении 135 уголовных дел в отношении граждан нашей страны, которые воевали в Украине. В 2017 году сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией установили около 260 лиц, склонных к экстремизму, совершивших 315 преступлений общеуголовной направленности.

Обнаружили более 20 преступлений, предусмотренных статьей 130 УК (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды и розни). Составлен 71 административный протокол за публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики, а также 21 протокол за хранение экстремистских материалов. Насколько известно, основная часть лиц, подозреваемых в экстремизме - это футбольные фанаты и анархисты. Белорусское руководство обеспокоено возможностью радикализации части населения (даже относительно небольшой) и перспективами возвращения в страну лиц, имеющих боевой опыт и идеологическую мотивацию.

При этом сама идеология власти не интересует. Настороженность вызывает то, что в Беларуси появляются люди, которые готовы за свои политические взгляды применять насилие и имеют опыт деятельности в группе. Цель властей - раздавить любые проявления самоорганизации людей, придерживающихся радикальных взглядов, не допустить возвращения таких лиц в Беларусь и «выжать» из страны тех, кто уже вернулись.

Уголовное преследование участников боевых действий на территории Украины в Беларуси носит не столько правовой характер, сколько речь идет о психологическом давлении на таких лиц с целью заставить их отказаться от возвращения в страну или покинуть ее территорию. И запугать остальных.

Андрей Поротников, «Радыё Рацыя»


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