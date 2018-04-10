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Активистка: Хотелось бы, чтобы солидарность помогла освободить Полиенко раньше

  • 10.04.2018, 11:28
Дмитрий Полиенко
Фото: spring96.org

Лечение политзаключенного Дмитрия Полиенко в Жодино продолжается.

«Ближайший этап будет 18 апреля, возможно, решат направить Дмитрия Полиенко назад, в Бобруйскую колонию», - рассказала сайту palitviazni.info подруга политзаключенного, общественная активистка Марина Носенко.

27 марта Дмитрия Полиенко перевели из Бобруйской колонии, где отбывает наказание политический заключенный, в больницу в Жодино. У Полиенко серьезные проблемы со здоровьем (более 7 месяцев не заживала рана на ноге), но местные тюремные врачи никак не могли поставить диагноз.

«Лечение в Жодино продолжается, - говорит Марина Носенко. - Ближайший этап будет 18 апреля, поэтому, возможно, решать именно этим этапом везти Дмитрия обратно. В больнице, естественно, условия лучше, чем в колонии, но тут выбирать не приходится».

Со слов Марины Носенко, Дмитрий с нетерпением ждет окончания срока отбывания наказания, который должен закончиться 24 октября этого года.

«Но хотелось бы, чтобы общественная солидарность помогла освободить его раньше», - добавляет активистка.

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 года в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел») и частью 2 статьи 343 УК7. В итоге Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активиста отправили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).


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