Экс-губернатор Тулеев возглавил «парламент» Кемеровской области 4 10.04.2018, 11:26

Аман Тулеев

Фото: ТАСС

Кандидатура Тулеева была единственной на «голосовании».

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем областного совета «народных депутатов» Кемеровской области. Решение было принято на внеочередной сессии регионального парламента, сообщает РИА «Новости». В ходе тайного голосования кандидатуру Тулеева, которая была единственной, поддержали 38 из 39 депутатов.

3 апреля бывший губернатор Кузбасса получил «депутатский мандат». Накануне глава областного парламента Алексей Синицын досрочно сложил с себя полномочия, чтобы депутаты могли назначить на его место Тулеева. На эту должность бывшего губернатора выдвинула партия «Единая Россия».В то же время глава фракции «Единой России» в Государственной думе Сергей Неверов высказался против этой инициативы. «Люди просто не поймут такого решения», - сказал Неверов. В Кремле не стали вмешиваться в ситуацию.

1 апреля стало известно о том, что глава Кузбасса Аман Тулеев досрочно подал в отставку в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе – 41 ребенок. Ранее отставки Тулеева потребовали на стихийном митинге жители Кемерова. Президент России Владимир Путин, который тогда был в Кемерове, заявил, что такие вопросы не решаются «под камеры». Сам Тулеев извинился за трагическую гибель людей перед Путиным. К собравшимся на площади горожанам, которых Тулеев назвал «бузотерами», ни он, ни Путин не вышли.

Аман Тулеев руководил Кузбассом больше 20 лет. На пост главы региона его впервые назначил еще президент Борис Ельцин в июле 1997 года.