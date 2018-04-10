Курс белорусского рубля продолжает реагировать на санкции США 3 10.04.2018, 11:42

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Евро и доллар значительно подорожали.

«Черный понедельник» в России завершился обвалом фондового рынка. С самого утра 9 апреля на торгах начали обваливаться уже котировки всех российских голубых фишек — от банков до металлургических компаний. К ночи ситуация немного стабилизировалась, но с утра доллар в России снова рванул вверх. Наша биржа реагирует на изменения в России ростом доллара и евро и резким падением российского рубля, пишет onliner.by.

Новости Московской биржи. По данным на 11:00, доллар торгуется на уровне 63,34 российского рубля, прибавив 2,77 рубля. Для сравнения, вчера торги стартовали с 58 российских рублей за доллар. Евро набрал 3,35 российского рубля и вырос до 78,056. В понедельник его торги стартовали с 71 рубля.

В Беларуси спустя час торгов доллар вырос уже на 4,60 копейки. Его покупают и продают по 2,0217 белорусского рубля. Евро прибавил 5,75 копейки. Его промежуточная цена достигла 2,4802 белорусского рубля. Российский рубль потерял 9,70 копейки. Сейчас он находится на отметке 3,2620 белорусского за сотню.

На торгах в понедельник больше всего подорожал евро. Валюта ЕС прибавила 2,20 копейки и стала стоить 2,4196 рубля. Доллар прибавил 1,20 копейки и стоил 1,9757 белорусского рубля. Российский рубль упал на 3,55 копейки и к концу торгов остановился на отметке 3,3590 белорусского за сотню.

Напомним, в курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.