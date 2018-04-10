Победа Николая Черноуса: в Барановичах навели порядок 1 10.04.2018, 11:46

Активист сражался с чиновниками за безопасность горожан почти год.

Почти год понадобился общественному активисту Николаю Черноусу из Барановичей, чтобы местные власти признали, что 10 гектаров земли между Ледовым дворцом и улицей Домашевичской находятся в опасном состоянии и требуют наведения порядка, сообщает «Радыё Рацыя».

Такое решение вынес местный госконтроль, куда также не раз обращался с жалобой Черноус. Работа на этом участке закипела сразу после выезда госконтроля на место, говорит активист:

- На днях последний колодец закрыли и меня носом ткнули: «Николай Дмитриевич, все колодцы закрыты. А то, что вы обращаетесь в администрацию Лукашенко или облисполком, - так делать нельзя, вы к нам обращайтесь ». А я куда обращался ?! Мне приходил ответ, что мои факты не подтверждаются. Сказали, будет порядок.

Местность в Барановичах с открытыми канализационными люками, расположенными в высокой траве и кустарнике, была опасной как для взрослых, так и для детей. Дети ходили по этому участку в школу, в Ледовый дворец и т.д., взрослые - на работу. Теперь горожане могут вздохнуть с облегчением.