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В Чехии тысячи людей вышли на демонстрации

  • 10.04.2018, 11:57

Протестующие призвали премьера Бабиша уйти в отставку.

В понедельник вечером почти в 20 городах Чехии прошли протесты против исполняющего обязанности премьера Андрея Бабиша и его правительства.

Как сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на Aktualne, больше всего демонстрантов собрались в Праге.

Митингующие настаивают, что Андрей Бабиш, которого обвиняют в мошенничестве со средствами ЕС и сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами, не может стать достойным премьером и сформировать функциональное правительство.

Люди собирали подписи под петицией с требованием достойного премьера и кабинета министров и призвали Бабиша уйти в отставку.

У демонстрантов было множество баннеров, флагов Чехии и ЕС. Некоторые выступал также против президента Милоша Земана и лидера ультраправой партии «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамуры.

Аналогичные акции прошли в почти 20 чешских городах.

Напомним, несмотря на победу на выборах в октябре прошлого года партия ANO во главе с Андреем Бабишем пока не может сформировать правительство. Андрей Бабиш сейчас возглавляет чешское правительство, не имея парламентской поддержки.


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