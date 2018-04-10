Лукашенко: Не факт, что ядерное оружие мощнее СМИ 1 10.04.2018, 11:59

Диктатор высказался о скандальных поправках в закон о средствах массовой информации.

Лукашенко заявил о том, что в «современном мире на первый план выходят не вооруженные столкновения, а информационные войны». Об этом диктатор заявил сегодня на встрече с представителями средств массовой информации, передает БелТА.

«Средства массовой информации одним ударом могут подмять так, что становится страшно», — сказал правитель.

«Именно информационные войны стали отличительной чертой XXI столетия. Средства массовой информации превратили в оружие. И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету. И по силе убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее», — отметил Лукашенко.

По его словам, в этих условиях главная задача — это «борьба за умы и души белорусов».

Диктатор отметил, насколько насыщенно информационное пространство. «Пресса, телевидение, интернет поглощают наше время и заполняют сознание. Любая информация распространяется со скоростью звука. И позитивная, и негативная. И все это превратилось сегодня в информационную войну. И мы это видим повсеместно», — сказал Лукашенко.

Говоря о задачах, которые сегодня стоят перед пропагандистами из госСМИ, правитель отметил, что часть из них отражена в новом законе о СМИ. При этом сам закон, подчеркнул Лукашенко, призван «защитить наших людей от потока непроверенной, ложной, деструктивной информации».

По мнению правителя, «достать молодежь из телефонов и компьютеров и заставить читать газету» уже вряд ли получится. «Но в таком случаем в интернете мы должны предложить им нечто интересное, правильное и объективное», — сказал Лукашенко.

Напомним, 19 апреля «депутаты» приступят к рассмотрению скандальных поправок в закон о СМИ. В частности, предлагается ввести идентификацию пользователей интернет-ресурсов. Интернет-ресурсы, прошедшие добровольную государственную регистрацию в Министерстве информации, получат права традиционных СМИ. В случае непрохождения регистрации в качестве СМИ интернет-ресурсы не смогут обращаться в государственные органы и другие организации за аккредитацией своих корреспондентов.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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