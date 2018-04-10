Ольга Говорцова с победы начала возвращение в тур после родов 10.04.2018, 12:14

Ольга Говорцова

Белорусская теннисистка вернулась на корт.

Спустя несколько недель после родов Ольга Говорцова вернулась в тур и с победы начала выступление в парном разряде на турнире ITF Womens Circuit в Пелхэме, штат Алабама, США. Призовой фонд соревнований, проходящих с 9 по 15 апреля, — 25 тысяч долларов, пишет «Прессбол» .

Первые жертвы — американско-мексиканская пара, посеянная на турнире под первым номером.

ITF Womens Circuit (Пелхэм, США)

Первый раунд

Ольга Говорцова (Беларусь) / София Шапатава (Грузия) — Мэри Клосс (США) / Андреа Рени Вильярреаль (Мексика) (1) — 7:5, 6:1