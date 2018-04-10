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В Польше проходят мероприятия в память о Смоленской катастрофе

  • 10.04.2018, 12:18

В Варшаве будет открыт памятник жертвам Смоленской трагедии.

Во вторник 10 апреля в Польше отмечают восьмую годовщину с момента катастрофы правительственного самолета Ту-154М при заходе на посадку на аэродром «Северный» под Смоленском. 10 апреля 2010 года в результате трагедии погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария. Польская делегация летела в Россию на памятные мероприятия по случаю 70 годовщины Катынского преступления, сообщает «Радио Польша».

В Польше состоятся многочисленные мероприятия, посвященные памяти жертв Смоленской катастрофы. Так, в краковском Вавеле, где похоронена президентская чета Качиньских, глава польского государства Анджей Дуда почтил память Леха и Марии Качиньских. В заупокойной мессе в Крипте Святого Леонарда также приняли участие Марта Качиньская, дочь трагически погибшей президентской пары, министры из Канцелярии президента и политики партии «Право и справедливость». В Варшаве в 8:41 утра, то есть в момент катастрофы 8 лет назад, была объявлена минута молчания, после чего перед Президентским дворцом состоялась так называемая поименная перекличка всех погибших в авиакатастрофе (по-польски - Apel Pamięci).

Кроме того, в польской столице на площади Пилсудского во вторник будет открыт Памятник жертвам Смоленской трагедии. В церемонии примут участие семьи жертв и представители государственных и местных органов власти. Памятник представлен в форме трапа самолета, который, по задумке автора Ежи Калины, символизирует «переход от этого мира в мир иной». На гранитном монументе выгравированы имена всех жертв Смоленской катастрофы в алфавитном порядке. Торжественное открытие памятника состоится в 15:30.

В течение 8 лет с момента Смоленской катастрофы появился ряд гипотез о ее причинах и ходе событий. В феврале 2016 года, по решению тогдашнего министра обороны Польши Антони Мацеревича, в Польше возобновили расследования Смоленской катастрофы. В рамках Комиссии государственной авиации по расследованию авиакатастроф была создана подкомиссия, которая проводит новое расследование трагедии. Обломки польского самолета до сих пор остаются в России. Польша добивается их возвращения.


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