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Операция «Буря в пустыне»: Гомельчанин снял на видео, как убирают центр города

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  • 10.04.2018, 12:28
  • 2,265

Гомельчанин возмущен процессом уборки городских улиц, за которым он наблюдал из окна своей квартиры.

Своими эмоциями от увиденного мужчина поделился с tut.by:

«6 апреля около десяти часов утра на улицу Киселева приехала спецтехника и принялась убирать. Уборочный трактор ездил не только по проезжей части, но и по тротуару (под самыми окнами), поднимая при этом пыль до уровня четвертого этажа, из окна не было видно ничего, словно буря в пустыне. Все прятались и разбегались, было очень жаль припаркованные машины.

После того как пыль с песком оседала, люди с уборочным инвентарем делали вид, что подметают. Потом они уехали, и после такой работы песок с пылью уже лежал не только на земле, но и на машинах, а также на только вымытых окнах гомельчан», — рассказал о необычном способе уборки городскими коммунальниками Роман. И продемонстрировал видеозапись уборки.


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