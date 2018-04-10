Илон Маск пообещал выпустить летом полноприводную Tesla Model 3 2 10.04.2018, 13:04

Новинка получит пневматическую подвеску и модернизированные тормозные механизмы.

По словам генерального директора Tesla Илона Маска, производственная линия компании должна быть готова к производству полноприводного варианта Model 3, начиная с этого лета, пишет nv.ua.

Маск сообщил об этом в Twitter в ответ на сообщение клиента, который ожидает двухмоторный полноприводный автомобиль.

В диалоге с клиентом Маск подчеркнул, что Tesla должна сначала увеличить уровень производства. Что касается полноприводной модели Tesla Model 3 Performance, Маск в качестве сроков назвал "вероятно, июль".

Tesla Model 3 Performance укомплектуют дополнительным мотором, который будет приводить в движение передние колеса. Кроме того, новинка получит пневматическую подвеску и модернизированные тормозные механизмы. Сейчас полноприводные версии с двумя моторами есть у Model X и Model S.

Сейчас Tesla выпускает только заднеприводные Model 3 с единственным 224-сильным электромотором. Мотор на передней оси, который обеспечит полный привод, будет компактнее. Двухмоторная модификация Model 3 должна эффективнее расходовать заряд батареи.

Компания Tesla сообщила, что на мощностях предприятия уже выпускается более 2000 электрокаров в неделю. Tesla собирается в ближайшее время дополнительно нарастить объем. После того, как объем производства модели достигнет пяти тысяч автомобилей в неделю, компания приступит к производству Model 3 Performance.