Предприниматель из-под Гродно: На любой работе нужно думать, как расти 10.04.2018, 13:23

Марек Обухович

25-летний бизнесмен рассказал, как сделал свое дело более прибыльным.

Марек Обухович — 25-летний предприниматель из Вертелишек — основал сеть интернет-магазинов и маркетинговое агентство. Успешный бизнесмен рассказал, что нужно, чтобы дело было прибыльным, и как сломанный кухонный шкафчик стал поводом открыть новый бизнес, пишет «Вечерний Гродно».

Про адаптацию в Минске и большие долги

Несколько лет назад Марек начинал в Гродно карьеру фотографа, но потом уехал в столицу.

— Минск мне понравился не сразу, поначалу я его даже недолюбливал. Там все иначе: люди, жизнь, принципы. Многие оказываются неготовы и возвращаются. Я же начал адаптироваться, присматриваться, интегрироваться в среду. Искал успешных людей, которые обладали нужными мне знаниями, и «прилипал» к ним. Одни нормально реагировали, другие принимали не очень.

Идей было много, но они «не выстрелили».

— Ошибался и сгорал, впадал в безумные долги. Одно время занял 25 тысяч долларов, потом три года отдавал. Но это не остановило, внутренняя энергия подталкивала. Родители звали обратно, но я верил, что все наладится. Если верить до конца и упорно работать, можно добиться успеха, — уверен Марек.

По его словам, начинать бизнес надо не с грандиозных идей, а с простых проектов.

— Мне папа всегда говорил: начинай с небольших дел. И он был прав: как только я брался за что-то большое, меня ждало разочарование. А вот небольшие проекты заканчивались успешно. Как показывает практика, имея маленький бюджет, начинаешь глубже разбираться в мелочах. Вряд ли кто-то поднимается на Эльбрус, не покорив до этого гору поменьше, — говорит бизнесмен.

Марек признается: с деньгами ему не везло. Стоило заполучить большую сумму, как тут же приходилось ее тратить. Опыта распоряжения тысячей-двумя долларов не было.

«Каки-маляки — мой любимый жанр, и люди готовы это покупать»

Первым успешным проектом стала продажа готовых подарочных наборов и открытие собственного интернет-магазина. Начальный бюджет был всего 150 долларов. Первые наборы собирали в гараже.

— Идею с подарочными наборами мы постоянно «допиливали». Теперь в день выходит по 10 заказов. Бывало, крупные компании заказывали по 200 подарков. На этой теме мой партнер построил себе квартиру.

Позже появилась новая идея — кухни. Марек изучил рынок в Минске и Гродно и понял, что салонам не хватает сервиса. Говорит, начинал с того, что постоянно прикручивал китайскую фурнитуру на шкафчик у себя на кухне. Сейчас его «кухонному» бизнесу всего два месяца, а он уже приносит стабильный доход.

В свободное время Марек рисует картины в стиле абстракционизма и… продает. Одна стоит от 400 рублей.

— Каки-маляки — мой любимый жанр, и люди готовы это покупать, — говорит предприниматель.

«На любой работе нужно думать, как расти»

— Предприниматель — это состояние, когда тебе постоянно хочется что-то делать. Надо расшатывать себя, выходить за рамки и браться за что-то новое. Сегодня знания и умения значат многое, — считает Марек. — Даже когда у меня были долги, я все равно откладывал по доллару, потому что знаю этот путь, я его проходил. У тебя должен быть такой дух, от которого несет и несет вперед. На любой работе нужно думать, как вырасти. Важно строить карьерные планы.

Обухович уверен: в бизнесе не место тем, кто не знает, что такое ответственность.

— Многие приходят в бизнес «по приколу», не до конца осознают ответственность, — говорит Марек. — Когда начинаются хождения по налоговым и судам, выплата зарплаты работникам, уже не до смеха. Я проводил немало бессонных ночей. И не подозревал, что когда-то уеду в Минск и буду давать советы молодым бизнесменам. Как мне это удалось? Все очень просто: изо дня в день прилагать усилия и постоянно развиваться.