Who is «тунеядец» 1 10.04.2018, 13:24

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В тумане декретов просветов больше не стало.

Правительство наконец определилось с перечнем услуг, полную стоимость которых будут оплачивать так называемые «тунеядцы». Правда, как следует из примерного положения о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, в списке этом, по сути, одна лишь позиция - жилищно-коммунальные услуги, пишет «Белгазета».

На местах будут созданы комиссии, которые определят, who is «тунеядец», и направят списки в организации ЖКХ. Однако уже сейчас почти все ЖКУ, кроме теплоэнергии, белорусы и так оплачивают по полной, так что большой выгоды это новшество государству не принесет. Зато проблем может подкинуть.

«Проблема неопределенности категории очевидна, - пояснила в комментарии для директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова. - Например, в семье живет 5 человек, среди которых один условный «тунеядец», дети и работающий человек. В случае если плательщиком является тот, кто не работает, он заплатит за услуги ЖКХ по полной? Без учета доли работающего или с определением ее? Очевидно же, что в семье - общий бюджет, из которого платят за услуги ЖКХ. Таких примеров может быть множество». По мнению эксперта, власти создают взрывоопасную ситуацию.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб подчеркнул, что «если новых рабочих мест нет, сколько декретов ни пиши, безработице ты этим не поможешь. А созданию рабочих мест декрет не способствует совсем. Похоже, что идеология декрета направлена на то, чтобы мотивировать людей к рабскому дешевому труду».