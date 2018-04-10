закрыть
10 апреля 2018, вторник, 14:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Доллар и евро резко подорожали на фоне обвала российского рубля

2
  • 10.04.2018, 13:49
  • 2,158

Итоги валютных торгов в Минске.

Сегодня, 10 апреля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль резко снизился к американской валюте и евро на фоне стремительного падения российского рубля.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0652 рубля (2,69%) и составил 2,4879 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0501 рубля (2,54%) и составил 2,0258 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,1083 рубля (3,22%) и составил 3,2507 белорусского рубля за 100 российских.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина