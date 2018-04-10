Доллар и евро резко подорожали на фоне обвала российского рубля 2 10.04.2018, 13:49

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Итоги валютных торгов в Минске.

Сегодня, 10 апреля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль резко снизился к американской валюте и евро на фоне стремительного падения российского рубля.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0652 рубля (2,69%) и составил 2,4879 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0501 рубля (2,54%) и составил 2,0258 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,1083 рубля (3,22%) и составил 3,2507 белорусского рубля за 100 российских.