Белорусский боец одержал победу на турнире DUEL 3 в Париже 10.04.2018, 13:35

Чингиз Аллазов

Кикбоксер Чингиз Аллазов продолжил серию триумфальных выступлений на международных соревнованиях.

Всего три недели прошло после победного поединка Чингиза Аллазова в рамках K-1 World GP в Японии, а уже 8 апреля он снова вышел в ринг на турнире Duel 3 в Париже, сообщает tut.by.

Мало того что времени на подготовку было совсем немного, как тут прибавилось еще одна проблема — за десять дней до боя Чингизу поменяли соперника. Изначально заявленный француз Сами Сана получил травму и его заменил румынский боец Клаудиу Бадой.

Биография этого бойца напоминает сценарий из кино. Он родился в бедной семье, чтобы хоть как-то прокормиться, с 11 лет начал работать на цветочном рынке. Несмотря на все трудности детства, он сумел вырасти в сильного спортсмена. За свою карьеру 27-летний Бадой провел 61 бой и при этом потерпел только 5 поражений. При этом из 52 побед ровно половину он одержал нокаутом. Клаудиу является двукратным чемпионом мира по кикбоксингу: в 2015 году он завоевал титул чемпионата известного российского промоушена «Татнефть», а в 2017 — мировой лиги Superkombat. В 2016 году стал победителем четверки в самом сильном промоушене мира Kunlun Fight. Среди его соперников были такие бойцы, как Сергей Куляба, Итай Гершон, Йассин Баттар, Стивен ван дер Бройк.

Несмотря на не самый высокий для данной весовой категории рост (всего 175 см) и, соответственно, не самые длинные рычаги, Бадой имеет другие преимущества — у него очень хорошая техника работы руками, от его мощных боковых ударов упал в нокаут не один соперник.

Учитывая все эти нюансы, команда бойца из Беларуси разработала установку на бой, согласно которой Аллазову нужно было вызвать соперника на себя, чтобы он открылся, и потом нанести удар либо навстречу, либо вычислить его в контратаке.

Первый раунд начался непросто: Чингизу было тяжело найти нужную дистанцию, несмотря на то что соперника он чувствовал хорошо. Подобрать дистанцию Аллазов смог только в конце первого раунда — именно тогда после сильного джеба румын в первый раз за бой оказался в нокдауне.

Второй раунд проходил полностью под контролем Аллазова. На первой минуте он снова джебом отправил соперника в нокдаун. Бадой восстановился, но надолго его не хватило — всего через 30 секунд он пропустил удар по корпусу и оказался в третьем нокдауне.

Румын и в этот раз сумел встать, всем своим видом показывая готовность продолжать бой, но у Чингиза были на это другие планы: прошло еще 20 секунд и он опять пробил сильный удар по туловищу. Третий нокдаун за раунд и четвертый за бой позволил рефери зафиксировать победу белорусского спортсмена техническим нокаутом.

Даже после такого исхода поединка стоит отдать должное Клаудиу Бадою за то, что он согласился выйти в ринг против такого непростого соперника после всего недели подготовки, просто уровень Чингиза и белорусской школы кикбоксинга оказался на порядок выше.