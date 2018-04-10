Продбезопасность не для всех 1 Константин Скуратович

10.04.2018, 13:57

Константин Скуратович

Каждый двадцатый белорус не имеет доступа к достаточному количеству качественного питания.

В последнее время много говорится о сельском хозяйстве. В этом нет ничего удивительного, поскольку начинается новая посевная, а вместе с ней и весеннее обострение для каждого агрария. Будь он руководитель крупного предприятия, или скромный дачник, озабоченный высокой всхожестью высаженных в торфяные горшочки семян помидоров и перцев на рассаду.

Извечны заботы земледельца и его ожидание нового, невиданного еще в его жизни урожая. А в масштабах государства нетерпение переносится на уровень прогнозирования, идеологии и политики. Как емко заявил на республиканском семинаре-совещании руководитель государства: «Сельскохозяйственное производство уже давно вышло за рамки его рассмотрения исключительно как части экономики.

Продовольствие — это политика, и внутренняя, и внешняя. Поэтому ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития страны на заре нашей независимости была верной…» И добавил: «Теперь уже никто не спорит».

Спорит, не спорит, но вопросы всегда возникают. Даже к самому руководителю.

Проводя награждение передовиков отрасли государственными наградами, он с гордостью заявил, что в 2017 году впервые в стране среднегодовой удой молока достиг исторических 5 тыс. кг от коровы. Действительно, такой рубеж ставился для колхозных доярок тридцать лет назад. И вот пришло время — получи родина «большое молоко».

Правда, не 5 тысяч, а всего лишь 4991 кг от коровы. В прошлом году по сравнению с 2016 годом надоили на 136 килограммов больше. На 2,8%. Если такие темпы роста производства сохранятся, то достижения среднего для Европы уровня (6,5-9 тыс. кг) придется ожидать не один десяток лет.

А до этого конкурировать с европейцами на равных невозможно. Разве что экономить на зарплате дояркам, завышать цены на молоко на внутреннем рынке и искусственно снижать цены на внешних рынках. На главном и, впрочем, на единственном для нас молочном рынке — российском, заговорили о том, что белорусы продают им свою молочную продукцию по демпинговым ценам, что разоряет тамошних производителей.

Как результат, достигаемый с высокими затратами прирост молочного стада приходится пускать под нож. А ведь Россия, ввязавшись в санкционные разборки с западными странами, решила выходить из ситуации с помощью возрождения отечественного молочного животноводства. У нее нет никакого резона поддерживать своих конкурентов-товарищей из Беларуси.

Поэтому предупреждают, что время пришло им подыскивать потребителей не на российском рынке. Время они подобрали не очень подходящее, поскольку в странах ЕС формируются консервируемые запасы молочного сырья, которые предлагаются для поставок в любую страну мира. Шансов у Беларуси на успешную конкуренцию в этом бизнесе нет.

А что происходит на внутреннем молочном рынке? По данным Белстата, на величину среднедушевого располагаемого денежного дохода в месяц в 2014 году можно было купить 486,4 л молока, масло сливочного — 48 кг, твердого сыра — 45,6 кг, а в 2017 году, соответственно, 415,7 л молока, 38,5 кг масла и 42,5 кг сыра. То есть «молочная безопасность» по сравнению с 2014 году в 2017 году упала до 85,5%, «масляная безопасность» — до 80%, «сырная безопасность» — до 93,2%.

Притом, что производство сельскохозяйственной продукции нарастало. В 2017 году, по словам руководителя, производство продуктов питания увеличилось более чем на 3%. «Это к тому высокому уровню, который мы имели», — отметил он.

Разумеется, Лукашенко не устает повторять, что Беларусь полноценно обеспечивает собственную продовольственную безопасность, что является важнейшим фактором независимости. Представьте, мол, если бы у нас не было продуктов питания и одежды — самых необходимых для народа, какая бы была у нас независимость, и где бы мы сегодня были.

А где бы мы были? Когда возник дефицит отечественной одежды и после либерализации цен на отечественный ширпотреб она стала дорогой для граждан независимой Беларуси, на рынок хлынули дешевые «шмотки» со всего мира. И белорусы быстренько приоделись за свои медные деньги.

Причем, прилично (модно), как никогда в своей прежней истории. По той простой причине, что впервые разошлись в разные стороны государственная политика и экономика (частный бизнес). Правительство занималось своими стратегическими и интеграционными схемами, а народ впервые почувствовал на себе соблазны общества потребления.

Не было в Беларуси и отечественного автомобиля, но страна за пару лет столкнулась с автомобильным бумом, который вызвали подержанные «иномарки». И до сих пор «автомобильная безопасность» в Беларуси, где на самом деле автомобиль стал предметом первой необходимости для очень многих жителей, поддерживается зарубежными авто.

По данным Белстата, в 2017 году 5,9% населения имели среднедушевые располагаемые ресурсы ниже бюджета прожиточного минимума: 560 тысяч человек в целом — 340 тысяч в городах и поселках, 220 человек в деревне. Если бюджет прожиточного минимума, считается, позволяет сводить концы с концами, то ниже этой черты начинается бедность, при которой человеку приходится экономить на питании.

А продовольственная безопасность, о которой так много говорят в связи с успехами отечественного сельского хозяйства, определяется как ситуация, при которой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необходимой для ведения активной жизни. В «Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности» говорится об обязанности любого государства обеспечить право каждого человека на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питании в соответствии с правом на адекватное питание и правом на свободу от голода.

Как уточняет этот документ, продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и экономической политики государства. В общем виде она формирует вектор движения любой национальной продовольственной системы к идеальному состоянию. В этом смысле стремление к продовольственной безопасности — непрерывный процесс. При этом для ее достижения зачастую происходит смена приоритетов развития и механизмов реализации аграрной политики.

Поэтому ни одно правительство не может заявить, что оно достигло своей конечной цели и обеспечило продовольственную безопасность страны. А наше неоднократно заявляло, что этой цели достигло.

На самом же деле, даже официальная статистика констатирует, что каждый двадцатый гражданин Беларуси не имеет физического и экономического доступа к достаточному количеству качественного питания. Какая задача стоила бы перед нормальным правительством в такой ситуации? Кормить своих бедных граждан.

Опираясь на данные выборочных обследований, Белстат установил, что в 2017 году численность безработных (по методологии МОТ), не имеющих работы, но готовых приступить к ней, если появится такая возможность, составила 293,4 тысячи человек. Они не имеют даже минимального официального пособия по безработице, являются «примитивно самозанятыми», но правительство хочет востребовать с них полную оплату за предоставляемые им государственные услуги.

И это настойчивое меркантильное стремления радикально расходится с задачей преодоления бедности и достижение продовольственной безопасности каждого гражданина.

Возможно, как утверждает Лукашенко, в настоящее время по производству и потреблению большинства видов сельхозпродукции на душу населения Беларусь существенно превосходит другие страны СНГ. Но что от этого сотням тысяч белорусов, которые живут ниже черты бедности, где продовольственная безопасность не соблюдается. Нарушается государством.

Константин Скуратович, «БелРынок»