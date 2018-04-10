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Активисты призывают писать письма политзаключенным

  • 10.04.2018, 14:18

Политическим заключенным нужна наша солидарность.

Как написала в «Фейсбуке» общественная активистка, подруга политзаключенного Марина Носенко:

- Внимание, новый адрес Дмитрия Полиенко на время его пребывания в больнице в Жодино:

Полиенко Дмитрий Александрович

улица Советская 22 а, к 109,

СТ-8

Жодино

222160

Напомним, Дмитрий Полиенко - социальный активист из Минска. Поводом для уголовного преследования стало его участие в мирном собрании «Критическая масса», которое проходило 29 апреля 2016 года в Минске и было прервано милицией.

12 октября 2016 года судом Центрального района Минска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел») и частью 2 статьи 343 УК7. В итоге Полиенко был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года.

7 апреля 2017 года судом Заводского района Минска рассмотрено представление органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного (скорее всего, УВД Заводского района), и отменена отсрочка исполнения наказания. В связи с этим, без права на обжалование, активиста отправили в исправительную колонию для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1,5 года (с учетом времени содержания под стражей до суда в 2016 году).

Правозащитниками Дмитрий Полиенко признан политзаключенным.


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