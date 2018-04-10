Новый закон затронет не только «тунеядцев», но и их семьи 10.04.2018, 14:24

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Татьяна Северинец

Это сотни тысяч человек.

Белорусы, которые работают за рубежом, окажутся в списке «тунеядцев».

Трудовые мигранты должны вернуться по месту жительства, написать заявление и «подтвердить свой статус, что легально работают за границей». Только в таком случае комиссия будет их исключать из списка незанятых в экономике.

Около 1 миллиона белорусов вынуждены работать за рубежом. Какие последствия будет иметь обновленный декрет о «тунеядцах» - сайт Сharter97.org попросил прокомментировать витебского координатора оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяну Северинец:

- Витебская область, в которой я проживаю - самая бедная. У нас беднейшие в Беларуси районы. Люди просто вынуждены выезжать на заработки.

По-другому семья прожить не может. И то, что государство собирается запустить свою «лапу» в карман простым людям, вынужденным зарабатывать за рубежом - это настоящее хамство.

Люди рискуют своими семьями, своими жизнями (не для кого не секрет, что Россия - криминальная страна). Если кому-то удается заработать в таких условиях, то слава Богу. Но наши чиновники не могут допустить этого.

Государство очередной раз доказывает, что оно ненормальное и существует для правящей клики и семьи Лукашенко.

Власти пытаются ткнуть людей носом и доказать, что мы полные нули. Вместо создание рабочих мест, подчеркиваю - нормальных рабочих мест, проведения реформ и создания конкурентоспособной экономики, чиновники занимаются созданием подобных декретов.

Я много езжу по стране и регионам и все то, что я вижу не поддается никакому анализу. Все разворовано, работы - непочатый край.

Лукашенко дождется реакции людей. Ведь декрет коснется не только самих тунеядцев - а их семьи. А это сотни тысяч человек. Власти осознанно выводят белорусов на улицы. Уж поверьте, если затронуть холодильники наших граждан - реакция последует незамедлительная.