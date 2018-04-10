закрыть
10 апреля 2018, вторник, 14:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Новый закон затронет не только «тунеядцев», но и их семьи

  • 10.04.2018, 14:24
  • 1,615
Татьяна Северинец

Это сотни тысяч человек.

Белорусы, которые работают за рубежом, окажутся в списке «тунеядцев».

Трудовые мигранты должны вернуться по месту жительства, написать заявление и «подтвердить свой статус, что легально работают за границей». Только в таком случае комиссия будет их исключать из списка незанятых в экономике.

Около 1 миллиона белорусов вынуждены работать за рубежом. Какие последствия будет иметь обновленный декрет о «тунеядцах» - сайт Сharter97.org попросил прокомментировать витебского координатора оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Татьяну Северинец:

- Витебская область, в которой я проживаю - самая бедная. У нас беднейшие в Беларуси районы. Люди просто вынуждены выезжать на заработки.

По-другому семья прожить не может. И то, что государство собирается запустить свою «лапу» в карман простым людям, вынужденным зарабатывать за рубежом - это настоящее хамство.

Люди рискуют своими семьями, своими жизнями (не для кого не секрет, что Россия - криминальная страна). Если кому-то удается заработать в таких условиях, то слава Богу. Но наши чиновники не могут допустить этого.

Государство очередной раз доказывает, что оно ненормальное и существует для правящей клики и семьи Лукашенко.

Власти пытаются ткнуть людей носом и доказать, что мы полные нули. Вместо создание рабочих мест, подчеркиваю - нормальных рабочих мест, проведения реформ и создания конкурентоспособной экономики, чиновники занимаются созданием подобных декретов.

Я много езжу по стране и регионам и все то, что я вижу не поддается никакому анализу. Все разворовано, работы - непочатый край.

Лукашенко дождется реакции людей. Ведь декрет коснется не только самих тунеядцев - а их семьи. А это сотни тысяч человек. Власти осознанно выводят белорусов на улицы. Уж поверьте, если затронуть холодильники наших граждан - реакция последует незамедлительная.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина