Девять вещей, которые были изобретены благодаря случайности 10.04.2018, 14:49

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Иногда говорят, что необходимость – мать изобретений.

Однако довольно часто новые вещи создаются абсолютно случайно или благодаря тому, что давно привычные вещи начинают использовать в новом качестве.

Многие из этих вещей сегодня считаются непременным условием нашего быта. Однако возможно, что если бы не случайность (или авария), мы до сих пор бы жили без них, пишет animalworld.com.ua.

9. Веб-камеры

Когда-то люди не могли общаться друг с другом в прямом эфире с помощью видео, соответственно, не было и видеочатов. Все это стало меняться с того момента, когда компьютерные вундеркинды из Кембриджского университета изобрели веб-камеру. Они создали камеру не для общения с друзьями или близкими, а чтобы следить за кофе-машиной. Благодаря этому способу они получили возможность отслеживать, есть ли в наличии кофе, чтобы не бегать к машине напрасно. Кроме того, это был надежный способ узнать, кто из ваших коллег, слив последнюю порцию, не позаботился заправить аппарат по новой.

Поскольку произошло это в начале 90-х годов, веб-камера не была идеальной. Результат съемки был больше похож на серию фотографий, так как камера снимала со скоростью три кадра в минуту. Но, тем не менее, именно тяга к кофе стала причиной изобретения того, чем сейчас пользуются все.

8. Пружинка слинки

Слинки является воплощением чудаковатой игрушки для детей. Мы все видели ее рекламу, и многие пожелали приобрести эту игрушку. Но что, если мы скажем вам, что слинки была изобретена совсем не для развлекательных целей?

В середине 1940-х годов Ричард Джеймс был инженером-механиком. Во время разработки дорогостоящей системы, которая должна была «поддерживать и стабилизировать чувствительные приборы на борту кораблей в бурном море», Джеймс уронил банку с запчастями с верхней полки и с удивлением увидел, как одинокая пружина неуверенно «зашагала» по его столу.

Трудно представить себе эту сцену и не вспомнить песню из старых рекламных роликов.

7. Чесночные булочки

Мы уже привыкли брать пару чесночных булочек в качестве довеска к пицце, но знаете ли вы, что они были изобретены исключительно для того, чтобы избежать отходов? Работник одного из ресторанов в Квинсе, чтобы не выбрасывать оставшееся после приготовления пиццы тесто, сделал из него чесночные булочки. Кажется, что это очень простая идея, но, может быть, ранее ни у одного производителя пиццы просто не оставалось лишнего теста?

В реальности определить, кто сделал это первым, практически невозможно. Многие владельцы пиццерий сталкиваются с тем, что у них остается много лишнего теста, поэтому, скорее всего, эта идея родилась одновременно у многих. Это творение является прекрасным примером того, как необходимость стала матерью изобретения.

Признайтесь честно, наверное, у вас уже проснулся аппетит? Все эти разговоры о пицце и чесночном хлебе сильно способствуют желанию побыстрее добраться до места, где все это можно попробовать.

6. Парашюты

Когда вы думаете о парашютах, то непременно связываете их с самолетом. Но что, если мы скажем вам, что изобретение парашюта не имело никакого отношения к авиации?

Луи-Себастьен Ленорман изобрел парашют и успешно прыгнул с ним с крыши здания еще за столетие до первого полета братьев Райт. Он пытался изобрести способ безопасной эвакуации из горящего здания. Но по каким-то причинам этот способ признания не получил.

Только спустя десятилетие, в 1793 году, парашют действительно успешно применили во время чрезвычайной ситуации. Жан-Пьера Бланшар спас свою жизнь, спрыгнув с парашютом с воздушного шара, когда тот разорвался.

5. Филе-о-фиш

Для большинства из нас филе-о-фиш – это просто одно из многих блюд в меню McDonald's. Однако история его изобретения немного отличается от истории всех остальных сэндвичей. Луи Гроен, владелец одного из ресторанов McDonald's, придумал эту идею, когда заметил, что у него по пятницам резко снижались продажи. Причиной снижения было то, что в округе жило много католиков, которые по религиозным соображениям не ели мясо по пятницам.

Тогда и появился филе-о-фиш. Конечно, бывает забавно узнать, что нечто сверхпопулярное было создано совершенно случайно, но когда бизнесмен демонстрирует изобретательность, то это всегда вдохновляет.

4. Чипсы Flamin Hot Cheetos

Ричард Монтанез был уборщиком, который работал на фабрике Frito-Lay. Во время работы он подметал полы, а в перерывах общался с другими работниками фабрики.

Наблюдая за работой оборудования и много узнав о снеках, которые производились на фабрике, Монтанез обнаружил, что бренд Cheetos плохо продается среди латиноамериканской общины. Во время перерывов уборщик попробовал с помощью сломанной машины сделать Cheetos без сыра. Затем он вернулся домой и посыпал чипсы перцем чили.

Монтанез поделился своей вновь изобретенной закуской с родными, и она им понравилась. Тогда Монтанез связался с генеральным директором компании, все остальное – уже история. После выпуска в 1991 году Flamin Hot Cheetos их популярность превзошла популярность традиционных чипсов с ароматом сыра. Сейчас бывший уборщик является начальником отдела продаж компании. И только попробуйте сказать, что эта история не вдохновляет!

3. Чайные пакетики

Чайные пакетики – это еще один предмет нашего повседневного обихода, который был изобретен совершенно случайно. Примерно в 1908 году один американский торговец начал продавать чай в пакетиках, а не в обычных коробках. Он сделал это, надеясь привлечь новых клиентов.

Предполагалось, что люди распакуют пакетик и пересыплют чай в чашку. Однако клиенты предпочли заливать кипятком весь пакетик – изменив тем самым способ заваривания чая всех будущих поколений.

Этот обычай прижился в США, но в Великобритании этого не произошло. Одной из причин, сдержавших рост популярности чайных пакетиков, стала нехватка ткани во время Второй мировой войны. В Великобритании пакетики стали обычным делом лишь в 1960-е годы.

Наверное, это странно – вдруг обнаружить, что один из самых стереотипных британских продуктов на самом деле является американским изобретением. Учитывая, что в Великобритании употребляется ежедневно в среднем 165 миллионов чашек чая и что до 90 % этого чая – чай в пакетиках, можно с уверенностью сказать, что это случайное изобретение было успешным!

2. Футболки

Иногда бывает трудно представить себя время, когда чего-то привычного для нашей жизни просто не существовало. Например, попробуйте представить мир без футболок. Однако изобретены они были сравнительно недавно – в 1904 году.

Однако изобретение их является необычным совсем не по этой причине. Футболки были придуманы для студентов, потому что предполагалось, что они мало что знают о шитье, и у них нет жен. Соответственно, маркетинговый ход заключался в том, чтобы придумать рубашки без пуговиц – и они стали хитом!

Конечно, идея о том, что мужчины не могут шить, уже устарела – но изобретение-то было сделано в 1904 году. Компания Cooper Underwear Company начала продажи этих изделий под названием «нижнее белье бакалавра». И кто бы мог подумать, что такая простая идея разовьется до сегодняшних высот?

1. Аэрозольный серпантин Silly String

Когда мы были детьми, мы любили Silly String. Это было идеальное оружие. На короткое мгновение мы могли бы почувствовать себя сильными, нападая на своих друзей с помощью серпантина.

Однако на самом деле Silly String был придуман для медицинских целей.

Этот продукт был создан совместными усилиями химика Роберта П. Кокса и изобретателя Леонарда А. Фиша. (Имя звучит как фальшивое, но это не так). Silly String должен был разбрызгивать субстанцию, которая мгновенно твердела. Проводя испытания с целью понять, какое сопло подходит лучше всего, Фиш обнаружил, что одна из моделей испускает содержимое в форме тонких и длинных нитей. Тогда эти двое мужчин решили продавать свое изделие в качестве детской игрушки – и это сработало!

Конечно, на сегодняшний день самого впечатляющего успеха добился создатель Flamin Hot Cheetos, однако Silly String нельзя недооценивать. Конечный результат значительно отличается от первоначального намерения. Мысль о том, что изобретение медицинского инструмента закончилось созданием детской игрушки, не может не озадачить. Трудно поверить, что могло произойти нечто подобное! Как удивителен мир, в котором мы живем!