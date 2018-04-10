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Лукашенко: Пока я у власти, 25 марта праздником не будет

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  • 10.04.2018, 14:50
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Диктатор оскорбительно высказался на тему Белорусской Народной Республики.

«Белорусы не понимают, что такое БНР», - заявил Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации, передает БелТА.

Отвечая на вопрос, поступивший от интернет-пользователей, диктатор сказал, что нельзя говорить о том, чтобы сделать 25 марта государственным праздником.

Лукашенко подчеркнул, что пока он находится на посту правителя, этого не будет. «У нас есть «день независимости» (3 июля, день вступления Советской армии в Минск в 1944 году – ред. ), и если бы мы тогда не победили, то действительно никакой независимости не было бы», - сказал диктатор.

Напомним, что празднование 100-летия БНР в этом году закончилось массовыми задержаниями людей, желавших принять участие в мирном шествии от площади Якуба Коласа в Минске. Всего в стране были арестованы около 120 человек.


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