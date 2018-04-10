«Малиновка» с горьким послевкусием 1 10.04.2018, 15:02

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Мошенники превратили популярные авторынки Беларуси в «минные поля» для автолюбителей.

Те купились на новые иномарки из России, продававшиеся по бросовым ценам, пишет сайт myfin.by. Как оказалось, большинство из автомобилей были незаконно пригнаны в Беларусь из России по мошеннической схеме.

До последнего времени большинство покупателей таких машин не подозревало, что это купленные в кредит авто, находящиеся в залоге у российских банков. Теперь же залоговые машины начнут изыматься по суду в пользу банков, а их горе-владельцы рискуют остаться и без денег, и без авто.

Отхватить подешевле

Еще совсем недавно рынок подержанных авто переживал бум в Беларуси. После девальвации рубля в 2014-2015 годах в страну из России хлынул поток подешевевших из-за курсовой разницы автомобилей, а на авторынках закипела активная жизнь – почти как на восточном базаре. Новые внезапно подешевевшие авто раскупались как горячие пирожки, потому что никто не знал, сколько продлится этот ценовой рай.

В момент, когда рубль стал снова расти, для многих возможность купить «падзяшэўле» превратилась в навязчивую идею, ради исполнения которой люди были готовы ехать в Россию или бегать от одного рынка к другому. В какой-то момент ситуация с ценами на новые и б/у авто в Беларуси нормализовалась, но сама традиция покупать авто быстро на авторынках в общественном сознании закрепилась прочно.

Счастье снова привалило

Полусонное состояние белорусского автомобильного рынка так бы и оставалось на одном уровне, если бы в какой-то момент на популярных авторынках вновь не стали появляться машины по супер привлекательным ценам. Покупатели стали обнаруживать на авторынках типа «Малиновки» новехонькие автомобили европейских и корейских марок по ценам на 20-30% дешевле, чем в среднем по стране. Неприметные продавцы виновато улыбались и говорили, что «срочно нужны деньги» или «уезжаю завтра из страны, нужно быстрее продать», и даже изощрялись до того, что говорили, что «умирает любимая бабушка, срочно нужны деньги на операцию».

По документам всё было в порядке: машина поставлена на учет в ГАИ, в ПТС – один владелец, техпаспорт и сама машина – в идеальном состоянии. То, что новая машина совсем недавно въехала из России и немедленно встала на продажу на авторынке по цене на 30% дешевле остальных, никого из покупателей особенно не смутила – последнее время почти все машины со «сладкими» ценами поступали к нам в республику именно из РФ. То, что у таких сладких цен будет совсем не сладкое послевкусие не догадывался никто.

В залоге у банков

В ноябре 2017 года СМИ опубликовали статью под заголовком «Как на рынке в Малиновке оказались залоговые автомобили из России по низким ценам?». В ней впервые сообщается о том, что на белорусских авторынках давно и прочно обосновались мошенники, которые продают наивным белорусам дешевые автомобили, незаконно ввезенные в Беларусь и поставленные на учёт в ГАИ, в то время как в России на них были оформлены автокредиты, а сами машины попали в залог у коммерческих банков.

Статья получила эффект разорвавшейся бомбы, потому что в редакцию портала abw.by стали обращаться незадачливые покупатели таких машин. Быстрое разрастание базы оказавшихся в беде автовладельцев стало возможно потому, что каждый покупатель смог самостоятельно проверить свой автомобиль на нахождение в залоге у российского банка через электронную базу нотариального реестра залогов РФ (www.reestr-zalogov.ru). С каждым днём пострадавших становилось все больше, их истории были однотипными: приглянулась хорошенькая машина по хорошей цене, продавец сказал, что все документы в порядке – машина новенькая, только что с автовоза.

В течение следующих месяцев тема получила в Беларуси огромный резонанс и привела к тому, что российские банки обратили внимание на ситуацию и даже предложили белорусам за ощутимое вознаграждение сообщать им VIN-номера машин, которые находятся у них в залоге и продаются на авторынках.

Для большинства эта история стала настоящим шоком: как так получилось, что по всем документам в Беларуси машина «белая», а её все равно хотят изъять и уже изымают на основании нахождения в залоге у банка иностранного государства?

Союзное право

На самом деле эта ситуация кроме старой истины о том, что «скупой платит дважды», возвращает нас в еще одну реальность, а именно – политическую. Дело в том, что мы стали забывать о том, что мы все-таки являемся частью «союзного государства» России и Беларуси, входим Таможенный союз и Евразийское экономическое пространство. И то, что мы не имеем границ с Россией это не просто потому, что нам так удобнее, но и потому, что у нас с Россией единое торговое, таможенное и экономическое пространство. И это откладывает на наши межгосударственные отношения совершенно реальные и осязаемые обязательства.

Так что нахождение автомобиля в залоге у банка иностранного государства не является препятствием для изъятия его белорусским судом. И это нужно признать всем нам. А также нам нужно признать тот факт, что эта ситуация вряд ли случилась бы, если бы у нас не было открытых границ и экономического союза с Россией.

Но, несмотря на весь негатив по этой ситуации, в деле виден и луч света! По сообщениям российских СМИ 1 июля в рамках ЕАЭС вступает в силу закон о так называемом электронном ПТС, который предусматривает, что заемщик, оформляя машину в кредит в банке, не сможет получить в ГАИ «чистый» ПТС, а в нем уже будет стоять отметка банка о том, что автомобиль находится в залоге. Более того, эта информация будет доступна регистрирующим органам всех стран, входящих в ЕАЭС, в том числе и Беларуси. Таким образом, действовавшая до последнего времени мошенническая схема станет нежизнеспособной.