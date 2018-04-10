Российский министр: Беларусь скрывает случаи свиной чумы 4 10.04.2018, 15:32

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Вирус АЧС обнаружили в готовой мясной продукции, привезенной из Беларуси.

Беларусь скрывает случаи африканской чумы свиней (АЧС), считает министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Об этом пишет interfax.by.

"Вчера вирус АЧС обнаружен в готовой мясной продукции, привезенной из Беларуси. Складывается впечатление, что наши коллеги из ветеринарной службы Беларуси скрывают наличие вспышек АЧС на территории страны", - заявил он на заседании коллегии во вторник.

По его словам, это ставит перед необходимостью ужесточения контроля при ввозе продукции из сопредельных государств.

Как заявили во вторник в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в стране «благополучная эпизоотическая ситуация». Там подчеркнули, что это касается не только ситуации по африканской чуме свиней, но и другим заболеваниям животных.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 10 апреля запретил ввоз живых свиней и их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, мяса от диких кабанов, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины и другой продукции свиноводства из Беларуси в связи с тем, что обнаружил геном вируса АЧС в готовой мясной продукции Гомельского мясокомбината.