закрыть
10 апреля 2018, вторник, 16:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Российский министр: Беларусь скрывает случаи свиной чумы

4
  • 10.04.2018, 15:32
  • 1,601

Вирус АЧС обнаружили в готовой мясной продукции, привезенной из Беларуси.

Беларусь скрывает случаи африканской чумы свиней (АЧС), считает министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Об этом пишет interfax.by.

"Вчера вирус АЧС обнаружен в готовой мясной продукции, привезенной из Беларуси. Складывается впечатление, что наши коллеги из ветеринарной службы Беларуси скрывают наличие вспышек АЧС на территории страны", - заявил он на заседании коллегии во вторник.

По его словам, это ставит перед необходимостью ужесточения контроля при ввозе продукции из сопредельных государств.

Как заявили во вторник в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, в стране «благополучная эпизоотическая ситуация». Там подчеркнули, что это касается не только ситуации по африканской чуме свиней, но и другим заболеваниям животных.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 10 апреля запретил ввоз живых свиней и их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, мяса от диких кабанов, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины и другой продукции свиноводства из Беларуси в связи с тем, что обнаружил геном вируса АЧС в готовой мясной продукции Гомельского мясокомбината.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина