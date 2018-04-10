Британия, Франция и США координируют решения по Сирии 3 10.04.2018, 15:42

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Три страны вместе принимают усилия для того, чтобы выяснить подробности случившегося в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убеждена, что виновные в применении химического оружия в сирийском городе Дума должны "понести ответственность". Так она ответила на вопрос журналистов о том, готов ли Лондон принять участие в ударах по Сирии, если союзники Британии решат их наносить, сообщает "Радио Свобода".

Мэй подчеркнула, что Британия координирует свои действия с Соединенными Штатами и Францией. Три страны вместе принимают усилия для того, чтобы выяснить подробности случившегося в Сирии. Лидеры Франции и США ранее заявляли, что если причастность сирийского режима к химической атаке подтвердится, ответ будет жестким.

По сообщениям из региона, сирийские вооруженные силы, а также отряды иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии приведены в режим повышенной боеготовности в ожидании возможных ракетных ударов США.

Страны Запада возлагают ответственность за предполагаемую химическую атаку в городе Дума, при которой погибли мирные жители, на режим сирийского президента Башара Асада. Сирийские власти и Россия отрицают, что химатака имела место. Дамаск и Москва заявляют, что готовы допустить в Думу экспертов Организации по запрещению химического оружия.

Совет Безопасности ООН во вторник, как ожидается, продолжит обсуждения ситуации в Сирии. США внесли проект резолюции о расследовании случившегося в Думе. Россия готовит свой проект.