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Лукашенко: Я разберусь с иноагентами в течение суток

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  • 10.04.2018, 15:49
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Диктатор угрожает независимым СМИ.

На встрече Лукашенко с журналистами госСМИ «политический обозреватель» Белтелерадиокомпании Глеба Лаврова предложил ввести в белорусское законодательство понятие иностранного информационного присутствия и иностранных агентов:

- Давайте такие СМИ, прежде всего - интернет-порталы, хотя бы промаркируем. Ведь все цифры открыты: известно, сколько выделяют поляки, сколько англичане, а сколько шведы на финансирование тех или иных проектов за пределами своих стран…

Лукашенко заявил об «информационном иммунитете от всевозможной чернухи извне»:

- Каждое поколение должно вынести свою ношу. Нам повезло, что мы - одна из немногих постсоветских стран не прошла через войны и лишения. Но и наше поколение тоже на себя должно что-то взять, чтобы не было стыдно перед людьми. И нам надо выстоять! Если придет время, наступит такая необходимость - я с этими иноагентами разберусь в течение суток. Пока же главное - привить иммунитет от недобросовестной информации.

Напоминм, что глава общественной организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько (предложил считать телеканал «Белсат» и «Радыё Свабода») иностранными агентами.

Судя по всему, Давыдько ссылался на российский закон об иностранных агентах в СМИ.


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