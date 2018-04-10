Названы самые выносливые авто в мире 1 10.04.2018, 16:00

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Аналитики изучили 13 миллионов автомобилей, чтобы составить рейтинг.

Эксперты компании ISeeCars составили рейтинг наиболее выносливых автомобилей, которое способны пройти более 320 тыс. км, пишет bagnet.org.

Аналитики изучили данные более 13 млн автомобилей, выпущенных с 1981 по 2017 годы, и выбрали 10 наиболее выносливых.

На первом месте рейтинга оказался автомобиль Toyota Sequoia, пробег которого в среднем составляет 320 тыс. км, сообщает "Багнет"со ссылкой на агентство Regnum.

Также в тройку лидеров вошли внедорожник Ford Expedition и Chevrolet Suburban.

На четвертом месте оказался автомобиль Toyota 4Runner, а на пятом — GMC Yukon XL.

В десятке оказались также Chevrolet Tahoe, среднеразмерный пикап Toyota Tacoma и минивэн Honda Odyssey.

На девятом месте рейтинга расположился единственный седан Toyota Avalon.