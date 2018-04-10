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«Немецкая Волна»: В Беларуси может произойти социальный взрыв

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  • 10.04.2018, 16:05
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Этому способствует рост платы за общежития.

В столице Беларуси по состоянию на начало года в общежитиях проживало 5,4% семей - таковы данные ежегодного выборочного исследования домохозяйств, проведенного главным статуправлением города Минска, сообщает "Немецкая Волна".

Если же говорить о стране в целом, то нужно опираться на результаты последней переписи населения от 2009 года: 7,18% белорусов обитали в жилых помещениях, предназначенных для временного совместного проживания групп людей.

Для некоторых категорий граждан это жилье стало постоянным. В надежде скопить денег на собственную квартиру они терпели неудобства, но теперь непомерная арендная плата может поставить крест на их мечте.

Плата за общежитие - дороже, чем за квартиру

Беларусь в ближайшие месяцы может захлестнуть волна протестов жильцов общежитий, предупреждает могилевский координатор оргкомитета по созданию оппозиционной партии Белорусская христианская демократия (БХД) Олег Аксенов. Сам он тоже живет в общежитии, ранее принадлежавшем местному заводу "Трансмаш". Аксенов, по собственному признанию, был немало возмущен, ознакомившись с новыми тарифами за проживание в общежитие, вывешенными в вестибюле. Еще осенью, вспоминает он, за комнату, в которой он прописан один, нужно было заплатить в месяц всего 24 белорусских рубля (около 10 евро в пересчете).

Невысокая цена за такие же невысокие потребительские качества жилья Аксенова устраивала. Однако после нового года эта сумма выросла до 37 рублей. В общежитиях, поясняет он, нет счетчиков ни на электричество, ни на воду, поэтому приходится оплачивать одну квитанцию за все услуги, а как формируется их стоимость - никто не знает. Теперь же придется еще доплачивать за каждый квадратный метр по ставке 1 рубль 60 копеек.

Чтобы узнать сумму оплаты за март, Олег Аксенов отправился в расчетно-кассовый центр (РКЦ), куда пригласил и журналистов. Заглянув в электронную базу, сотрудница РКЦ подтвердила, что дополнительно Аксенову будет начислено еще 35 рублей "за пользование жилым помещением" - ранее такой опции в квитанциях не было. В общей сложности, подводит итог Аксенов, теперь он должен заплатить 72 рубля. Для сравнения - стандартная квартплата за однокомнатную квартиру в новостройке с учетом расходов за электричество и газ в Могилеве не превышает 45 рублей.

В ответ на возмущение жильца сотрудница РКЦ Оксана Проявенко лишь ознакомила его со вступившей в действие с 3 марта инструкцией облисполкома о порядке определения платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда в общежитиях. В документе есть формула исчисления тарифа: базовая величина умножается на ряд коэффициентов, в результате чего получается стоимость аренды одного квадратного метра в зависимости от категории общежития.

Общежития трех категорий

Всего таких категорий три. У первой наилучшие условия: в блоке из двух комнат имеется санузел и кухня. Вторая категория подразумевает блок с комнатами и санузлом, но кухней общего пользования на весь этаж. Общежития третьей категории предлагают лишь комнаты, а кухни, санузлы и душевые помещения находятся в общем пользовании.

Аксенов живет в общежитии второй категории и предложил посмотреть, что значит в данном случае общая кухня: из трех электроплит работала лишь одна; из старых, еще советских времен умывальников постоянно протекает вода; плитка со стен отвалилась лет 15 назад, и никому до этого нет дела. А самой популярной фразой на кухне стал вопрос: "Как жить?"

Практически никто из соседей Аксенова не решился назвать свою фамилию из-за возможных проблем в будущем, но все охотно делились наболевшим. Например, семья из четырех человек, занимающая блок из двух комнат, подсчитала, что за март им придется заплатить более 200 рублей, а глава семьи на заводе зарабатывает лишь 400 рублей. Драматично выглядит и жизнь пенсионеров, которым придется отдавать за такое неприглядное жилье примерно треть пенсии. Самые активные граждане решили организовать сбор подписей с требованием к властям отменить либо кардинально снизить расценки.

Новый Жилищный кодекс РБ: социализм кончился

Могилевский правозащитник Борис Бухель считает, что нынешнее обострение ситуации вокруг общежитий напрямую связано с введением в действие три года назад нового Жилищного кодекса. Тогда, напоминает он, начались выселения из общежитий без предоставления другого жилья, и уже тогда юристы предупреждали, что за общежития придется платить заметно больше.

Облисполком, продолжает правозащитник, вводя новые правила, ссылается как раз на этот закон и на положение об общежитиях, изданное правительством в 2013 году. У властей, считает он, просто нет другого выхода: "Социализм кончился".

В Могилеве, как и в других городах, поясняет Бухель, в советское время были построены десятки промышленных предприятий, и все они начинались с общежитий. Содержать такое жилье всегда было дорого, но отказаться от социальной нагрузки госпредприятия не имели права, а плата за общежития была символической. Теперь же заводы стремятся сбросить эту обузу на баланс городского коммунального хозяйства, а коммунальщики все расходы перекладывают на плечи граждан.

Юрист Елена Борисова, также защищавшая права жильцов общежитий, отмечает, что не меньшую проблему представляет собой вступивший в силу два года назад указ Лукашенко №460, который лишил права на первоочередное получение льготного кредита граждан, проживших 10 и более лет в общежитиях. Для многих это означает крушение надежд на собственное жилье, поясняет Елена Борисова. А несоразмерно высокая плата за общежития поставит крест и на мечте накопить денег на собственную квартиру для тех, кто привык к низким тарифам.


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