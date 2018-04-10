Анджей Дуда: Удерживание обломков самолета Ту-154М Россией незаконно 1 10.04.2018, 16:11

Анджей Дуда

Фото: EPA

Президент Польши в Кракове почтил память Леха и Марии Качиньских.

Президент Польши Анджей Дуда в Кракове почтил память Леха и Марии Качиньских, погибших в Смоленской катастрофе 10 апреля 2010 года, передает «Радио Польша».

В заупокойной мессе в Крипте Святого Леонарда также приняли участие Марта Качиньская, дочь трагически погибшей президентской пары, министры из Канцелярии президента и политики партии «Право и справедливость».

По словам президента, 10 апреля – это день памяти, который необходимо поддерживать. Также Анджей Дуда подчеркнул, что все еще рассчитывает на выяснение причин трагедии.

«Я хотел бы, чтобы кто-то представил полный пакет всех доказательств, которые фигурируют в деле. О многих из них я слышал, но не встречался с полной сводкой. Я верю, что рано или поздно это наступит, и прежде всего благодаря работе прокуроров будут выяснены обстоятельства трагедии», - отметил он.

Президент Польши подчеркнул, что самые важные доказательства в этом деле, а именно остов Ту-154, все еще остается в России. Он подчеркнул, что польская собственность должна быть возвращена россиянами.

«Власти России не хотят его отдать. По моему мнению, это незаконно, поскольку обломки самолета являются собственностью Польши. Можно лишь додумывать, почему россияне не хотят его возвращать», - сказал он.

Напомним, в Польше отмечают восьмую годовщину крушения президентского самолета Ту-154М при заходе на посадку на аэродром «Северный» недалеко от Смоленска, в котором погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.