Как белоруска из легкой атлетики бьет рекорды в пауэрлифтинге 10.04.2018, 16:38

Фото: Дарья Бурякина / TUT.BY

Мария Ермак подтягивается 18 раз, тянет штангу весом более 140 килограмм и жмет от груди 65 килограмм.

Мария Ермак стала заниматься пауэрлифтингом из симпатии к тренеру. Впоследствии он стал ее мужем и сделал из Маши, бывшей легкоатлетки, двукратного победителя Кубка Европы по пауэрлифтингу в весовой категории до 52 кг, пишет tut.by.

Маша подтягивается 18 раз, тянет штангу весом более 140 кг и жмет от груди 65 кг. Муж называет ее киборгом, она считает это комплиментом.

«Бывает, психанет, и тогда у меня аргументов немного. Не буду же я орать на жену!»

Документовед Владимир Верховодка и переводчик Мария Ермак познакомились в 2013 году в Институте повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма.

Владимир в ту пору трудился сторожем и фитнес-инструктором в столичном Городском центре олимпийского резерва по теннису, в тренажерном зале которого занимается с 16 лет. В юношеские годы он весил 149 кг. Работа с железом и диета позволили уменьшить массу тела до 84 кг. Вова задумался о тренерском ремесле. Когда тренировать без профильного образования стало невозможно, он пошел учиться.

Мотивация для поступления на переподготовку у Марии была той же. В 2013-м ее кормила работа физрука в инязе.

— У нас была дружная группа, — отмечает Верховодка. — Как-то позвал ребят к себе в зал, и несколько человек приняли приглашение. Маша оказалась самой способной из них. Она ведь занималась легкой атлетикой, так что база для пауэрлифтинга была хорошей. Штангой одногруппниц не пугал, а поначалу предлагал им упражнения из кроссфита. Но Маша перед штангой не спасовала. Тогда не раздумывая предложил ей выступить на соревнованиях по пауэрлифтингу. Отказывалась в течение года, ей тогда были ближе марафоны… Знаете, я ведь привык работать с любителями, которые решали вопросы похудения. В Маше же видел возможность для своего роста как тренера. Тем не менее на свидание я ее позвал раньше, чем она впервые вышла на помост в соревновательном режиме.

— Вова нравился мне, поэтому пришла к нему в зал, — не скрывает Мария. — Он веселый и общительный, большой и сильный.

— Несколько раз сходили в кино, потом какое-то время не общались, — продолжает Владимир. — Наверное, потому что я не хотел иметь серьезных отношений. С началом новой сессии понял, что хочу быть с Машей. Мы возобновили тренировки. Ее первый результат на любительских соревнованиях — пятое место. На кубке Могилевской области Маша стала абсолютной чемпионкой, после чего в наших узких кругах о ней заговорили. Мы продолжали тренироваться, ходили на свидания. А потом у кинотеатра «Победа» предложил Маше выйти за меня замуж.

— Получилось, что мой парень сделал меня чемпионкой, пусть и на региональном старте, а потом стал моим мужем, — заключает Мария. — Легко тренироваться под руководством мужа. Ты ведь полностью доверяешь ему. Уверена, что он знает, на что я способна. Понимаю, чего он от меня хочет. Из недостатков — иногда ругаемся на тренировке, не как тренер и ученик. Полноценная семейная ссора получается!

— Бывает, психанет, и тогда у меня аргументов немного, — пожимает плечами Владимир. — Не буду же я орать на жену! Мы все время прогрессируем, стремимся к большему. Мне кажется, это мотивирует ее работать над собой. Хотя когда называю ее пауэрлифтером, возражает, представляете? «Нет, я легкоатлетка», — стоит на своем.

«Родители считали, что в Казахстане у меня не будет таких перспектив, как в Минске»

На чемпионате мира по пауэрлифтингу 2017 года в Минске Мария Ермак не выступила, так как не имела белорусского гражданства, но стремилась получить. Маша родом из Казахстана.

— Я подходил к Константину Бурыкину (бывшему зампреду Белорусской федерации безэкипировочного пауэрлифтинга, осужденному за незаконное хранение оружия и боеприпасов. — Прим.) с просьбой помочь Маше выступить на ЧМ-2017, но не нашел поддержки, — вспоминает Владимир Верховодка. — Только когда был назначен новый зампред федерации, направили письмо в федерацию пауэрлифтинга Казахстана. Та не возражала против того, чтобы Маша представляла нашу страну.

— По национальности я наполовину русская, наполовину белоруска, — признается Мария. — Предки по отцовской линии жили в Молодечненском районе. Дедушку и бабушку сослали в Казахстан. Не знаю, по какой причине. Бабушка по материнской линии осознанно поехала поднимать целину, осела в селе Никольск. Родители жили на одной лестничной площадке, потом решили создать семью.

Мое детство прошло в городе Сатпаев, это в Карагандинской области. Мама — бывшая легкоатлетка. Ребенком таскала ее медаль, а в третьем классе попросила отвести меня на спринт. Увы, получила травму задней поверхности бедра, которая переросла в психологическую проблему. Берегла себя на разгоне, что сказывалось на результате. Тем временем моя сестра доросла до сборной Казахстана по легкой атлетике. Мне же после окончания школы следовало сделать упор на образовании.

Родители отправили Марию учиться в Минский государственный лингвистический университет.

— Они считали, что в Казахстане у меня не будет таких перспектив, как в Минске. Говорили, что в русскоязычной среде мне будет легче. Я просто доверилась папе и маме… В течение первых двух лет в Беларуси сильно рвалась домой. Минск, если честно, не был приветлив ко мне. Как только приехала в город и подала документы в университет, помню, пошла в магазин. В очереди в кассу бабушка отругала меня без причины. Я же ничего дурного не сделала! За что? Показалось, что белорусы — не очень позитивные люди. Обманчивое первое впечатление.

В МГЛУ Мария изучала английский и французский языки. Чтобы сохранить вид на жительство, после получения степени бакалавра поступила в магистратуру. Затем стала собирать документы, подтверждающие родство с жителями БССР, для получения белорусского гражданства. Кстати, по первой специальности Маша не проработала ни дня.

— Когда мама узнала о моих победах в пауэрлифтинге, страшно удивилась. «Доча, зачем тебе это! Бросай!» Но ничего, смирилась. Успокаиваю ее, прошу не переживать за мое здоровье.

— Если бы Маша не была мне родным человеком, точно предлагал бы ей большие объемы на тренировках, — утверждает Вова. — А так — берегу ее! За четыре года у нас не было ни одной травмы.

«Она машина, настоящий киборг! Кому-то нравится пить пиво, а ей — тренироваться»

В декабре 2017 года Маша выиграла Кубок Европы в Малаге в своей весовой категории (до 52 кг) и взяла серебро в абсолютном зачете, уступив лишь шведке Изабелле фон Вайсенберг (до 72 кг). На аналогичном старте в Ошмянах, который прошел в марте 2018-го, Маша стала абсолютной чемпионкой.

Три личных рекорда Марии сегодня являются национальными. Это 137,5 кг в приседании, 140,5 кг в становой тяге и 335,5 кг в троеборье.

— Глядя на меня, многие не верят, что я столько поднимаю, — качает головой Маша. — Хотя это не предел. Та же Александра Отченашко в категории до 47 кг тянет, кажется, 150 кг. Так что мне есть куда расти.

Мария Ермак имеет первый разряд в легкой атлетике и является кандидатом в мастера спорта в спортивном ориентировании. В 2014 году с результатом 3 часа 37 минут 13 секунд она выиграла IV Международный марафон дружбы Друскининкай — Гродно. Сейчас Маша совершенствуется в подтягиваниях.

Интерес к этому упражнению проснулся после поражения в соревнованиях по кроссфиту, где требовалось подтянуться. Теперь Маша делает это уверенно 18 раз, а с отягощением в виде блина весом 15 кг — 6 раз. Видео такой попытки Ермак разместила в Instagram.

— Маша стесняется сказать вам правду, — говорит Владимир. — Она машина, настоящий киборг! Кому-то нравится пить пиво, а ей — тренироваться. Каждому тренеру желаю такого ученика, как моя жена.

— Киборг? Ну ведь с любовью сказано, чего обижаться? — отметила Мария. По ее словам, никого из клиентов ее достижения не интересуют. — Им все равно, просто нужен тренер.

Вместе с мужем Маша работает в Городском центре олимпийского резерва по теннису тренером по общефизической подготовке и заботится о форме теннисистов в возрасте от 12 до 16 лет. Недавно она начала сотрудничество с Ириной Шиманович. В 2014 году на открытии Академии тенниса в Минске бывший глава Белорусской теннисной ассоциации Александр Шакутин представил Иру как будущую звезду тенниса. Раскрыться во взрослом спорте Шиманович мешают травмы.

— На работе мы с Машей постоянно вместе, и дома у нас полная идиллия, — уверяет Владимир. — Моя жена — мой лучший друг. У нас общие интересы. Вряд ли у кого-то еще жена с радостью согласится смотреть соревнования по тяжелой атлетике! Не говоря уже о том, чтобы понимать суть происходящего. Можем любой спорт вместе посмотреть. Любим гулять, путешествовать. Класс! Живем счастливо.

После двух викторий на Кубке Европы по пауэрлифтингу следующая цель Марии Ермак — победа на чемпионате мира. В 2018 году Ермак его пропустит из соображений экономии.

— Заниматься пауэрлифтингом недорого, дорого выезжать на международные старты за свой счет, — говорит Маша. — Например, на поездку в Малагу на Кубок Европы мы потратили около двух тысяч долларов за шесть дней. В этом году мировое первенство пройдет в июне в Канаде — такой выезд не потянем, а в 2019-м — в Швеции. Вот там и попробую стать чемпионкой мира.