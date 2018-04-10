Политолог: В конце года будет обсуждаться нефтяное эмбарго в отношении России 10.04.2018, 16:40

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Фото: Reuters

Об этом говорят некоторые косвенные признаки.

В ближайшие месяцы западные страны могут договориться о введении нефтяного эмбарго в отношении России, которое окажется фатальным для экономики страны. Такой прогноз 9 апреля в эфире "Радио Свобода" сделал заведующий кафедрой связей с общественностью Московского государственного института международных отношений, историк и политолог Валерий Соловей.

"Уже в конце этого года будет обсуждаться введение нефтяного эмбарго в отношении России. Судя по некоторым косвенным признакам. И судя по тому, что персональные санкции Соединенных Штатов и Запада в целом, даже такие сильные, как против Олега Дерипаски (российский миллиардер. – прим.), не могут повлиять на политику России", – сказал он.

Россия, как в свое время СССР и Иран, не сможет выдержать ограничений на поставки нефти, считает политолог.

"Оно будет сопровождаться одновременно запретами на скупку российского госдолга и на трансфер любых чувствительных технологий. Советский Союз не выдержал, и Россия не сможет. Надо быть реалистами", – заявил Соловей.

Одним из вариантов развития событий в условиях эмбарго может стать продажа нефти Китаю на его условиях, предположил ученый.