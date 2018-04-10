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На сколько в Беларуси с начала года выросли цены на товары и услуги

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  • 10.04.2018, 16:52
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Заметнее всего дорожают услуги транспорта и связи, бензин и продукты питания.

Больше всего в марте подорожали платные услуги — на 1,1% (с начала года — на 4,2%). Продовольственные товары в прошлом месяце выросли в цене на 0,6% (с начала года — на 2%), а непродовольственные — на 0,9% (с начала года — на 1,9%), пишет tut.by.

В Беларуси рост цен не сопровождается адекватным ростом доходов населения, ранее заявляли в федерации профсоюзов. Заметнее всего дорожают услуги транспорта и связи, бензин и продукты питания.

Профсоюзы в том числе обеспокоены небольшим, но стабильным ростом цен на товары молочной группы и сезонным колебанием цен на плодоовощную продукцию. «Вместе с этим отмечена тенденция увеличения платы за жилищно-коммунальные услуги в связи с постепенным уходом от бюджетного и перекрестного субсидирования. Однако прежде чем люди будут оплачивать коммунальные услуги в 100% объеме, им необходимо существенно поднять заработную плату. Об этом на пленарном заседании республиканского семинара, посвященного теме ЖКХ, говорил глава государства. И профсоюзы такую позицию поддерживают», — отмечают в федерации.

Напомним, профсоюзы проводят мониторинг цен — в 274 магазинах во всех районах страны. Специалисты анализируют цены по 98 наименованиям продуктов.

«Нам важно, чтобы люди могли себе позволить приобрести необходимый набор продуктов и одежды, оплатить коммунальные и другие услуги», — подчеркнула заместитель председателя федерации профсоюзов Елена Манкевич.


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