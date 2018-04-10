Ученые назвали полезные свойства пива 4 10.04.2018, 16:57

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Пользы для здоровья от напитка можно достичь, только если пить его 1-2 раза в неделю.

Учeные отметили, что при наличии множества фактов о негативном воздействии пива на организм, оно может стать полезным, но при условии не ежедневного употребления и в минимальных количествах, пишет orthodox.od.ua.

В противном случае разовьётся зависимость от указанного слабоалкогольного напитка, ухудшится работа сердца, а фигуру испортит распухший со временем живот.

Выделенные учёными целебные свойства пива представлены ниже. Специалисты отметили, что пользы для здоровья от хмельного напитка можно достичь, только если пить его 1-2 раза в неделю в количестве до 200 мл.

Итак, при правильном и умеренном употреблении качественного пива в организме может наблюдаться:

- укрепление иммунитета;

- снижение риска развития диабета;

- защита глаз от катаракты;

- снижение артериального давления;

- укрепление костей;

- пополнение организма энергией.

При злоупотреблении указанным напитком эффект будет противоположным. Также стоит помнить о высококалорийности пива, потому стремящимся похудеть его не стоит употреблять вообще.