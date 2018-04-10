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Экономист: Бежать за валютой в обменники уже поздно

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  • 10.04.2018, 17:06
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Фото: Reuters

Хорошо было бы купить валюту вчера, а еще лучше в прошлую пятницу.

Сегодня Нацбанк установил курс американского доллара в размере 1,9757 белорусского рубля. За день доллар подрос на 1,2 копейки: вчера курс составлял 1,9637 рубля. Коммерческие банки выставили курс продажи, превышающий два рубля: большинство банков продают доллары по 2,04 — 2,045 рубля. Максимальные курсы выставили Альфа-Банк (2,065 рубля) и БТА-Банк (2,07 рубля).

Этот показатель не является рекордным даже в этом году: в январе доллар у Нацбанка стоил 2,0188 рубля, в феврале тоже торговался выше двух рублей. На завтра установили курс доллара в размере 2,0258 рубля. Рекорд прошлого года был зафиксирован 14 декабря: 2,0378 рубля.

Похоже, что ситуация в Беларуси — это отголоски финансовой ситуации в России: там Центробанк повысил официальный курс евро почти на 5 рублей (до 76,85 рубля) и доллара — почти на 4 рубля (до 62,37 рубля); причем доллар обновил свой максимум двухлетней давности. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит сейчас рисков для финансовой стабильности России. Происходящее на фондовом и валютном рынках Набиуллина назвала «коррекцией».

А нужно ли волноваться нам в Беларуси? Обычно население четко улавливает тенденцию: как только доллар пошел в рост — надо срочно бежать в обменники и брать валюту на все свободные рубли. Дальше может быть только хуже, и тогда с полок магазинов начинают сметать телевизоры, холодильники, компьютеры и прочую технику. Плавали, знаем.

О том, чем вызван нынешний рост курса доллара и стоит ли бежать с мешком рублей в обменник, The Village Беларусь рассказал экономист Вадим Иосуб:

- Первое соображение общего характера: валюту хорошо покупать тогда, когда на это есть деньги. То есть, в былые времени, когда правительство постоянно радовало нас ростом зарплат, было на что валюту покупать, и, соответственно, люди по всякому поводу (и даже без повода) любили бегать в обменник.

Сейчас с этим все гораздо хуже (хотя, с какой точки зрения посмотреть, можно сказать, что и лучше). В последнее время, кроме конца прошлого года, зарплаты не растут, а даже наоборот, поэтому у многих желающих сбегать в обменник может возникнуть проблема: бежать не с чем.

Вообще, очевидно, что произошло в России: под воздействием санкций российский рубль достаточно серьезно рухнул. Это падение продолжалось в течение всего вчерашнего дня и в самом начале сегодняшнего, буквально в первый час проведения торгов на Московской бирже. Кстати говоря, после этого падение российского рубля приостановилось.

Наш валютный рынок устроен так, что сильное падение российского рубля к иностранным валютам, доллару и евро автоматически приводит к тому, что у нас доллар и евро по отношению к белорусскому рублю растут, а российский рубль, соответственно, падает. Собственно говоря, ровно это и произошло вчера и сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Отвечая на вопрос, стоит ли бежать покупать валюту — хорошо было бы купить валюту вчера, а еще лучше в прошлую пятницу. Есть очень большие подозрения, что сегодня бежать за валютой уже поздно. Похоже, что за вчера и сегодня российский рынок, как фондовый, так и валютный, эти новые санкции, введенные против России в пятницу, уже отыграл.

То падение российского рубля, которое могло произойти, уже произошло. Более того, сейчас можно ожидать обратной реакции — то есть, российский рубль в ближайшие дни немного восстановится по отношению к иностранным валютам. Для белорусского рубля это может означать, что доллар и евро немного спадут, а российский рубль, соответственно, немного поднимется. То есть, без новой информации каких-либо причин для покупки иностранной валюты уже нет — так как уже поздно.

Тем более, что на стороне рубля играет такой фактор, как дорожающая нефть: за последние два дня она неплохо подорожала и сейчас уже стоит более 70 долларов за баррель марки Brent. В более спокойные времена это послужило бы причиной для укрепления российского рубля.

Но, вообще, у этого банковского сценария есть свои «но». Да, большие антироссийские санкции, введенные в пятницу, уже отыграны, но нет гарантий от новых. В частности, сейчас по этому поводу актуальны несколько тем: во-первых, обсуждаются возможные санкции против России по подозрению в причастности к химическим атакам на территории Сирии.

И, во-вторых, буквально сегодня появилась информация, что в Конгрессе США подготовлен законопроект, который запрещает американским инвесторам вкладываться в любые российские облигации, как выпущенные Минфином и Центробанком, так и выпущенные другими крупными российскими госбанками. Подобное решение может очень сильно ударить по российской экономике и российскому рублю. Но надо понимать, что здесь речь идет о законопроекте, который еще не принят в виде закона. Для того, чтобы это стало рабочим документом, вначале должен быть принят закон, а потом этот закон должна реализовать исполнительная власть в лице президента. Так что пока это возможный вариант.

Отсутствие новых сюрпризов на санкционном фронте означает, что доллар и евро к белорусскому рублю дорожать не будут. А что будет на этом санкционном фронте происходить нового — пока предугадать практически невозможно.

Из этого основной вывод: бежать уже поздно.


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