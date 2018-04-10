Премьер Чехии допустил возможность своей отставки 10.04.2018, 17:15

Андрей Бабиш

Андрей Бабиш допускает, что новое правительство будет формировать не он.

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии, лидер движения ANO Андрей Бабиш допускает, что новое правительство, о формировании которого ведутся переговоры, может возглавить не он.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Іdnes.cz.

«Если президент мне скажет, что формированием нового правительства поручит заниматься Рихарду Брабецу (вице-премьеру. - Ред.), я отнесусь к этому с уважением», - сказал Бабиш.

В то же время Бабиш не верит, что Земан обратится к Брабецу. «Президент держит слово, а он пообещал мне время до конца июня», - заявил он.

Бабиш и Земан договорились обсудить этот вопрос 10 апреля в резиденции главы государства.

Движение ANO в октябре прошлого года выиграло парламентские выборы и получило 78 мест в парламенте, но этого оказалось недостаточно для формирования большинства. Переговоры с различными политическими партиями до сих пор не принесли результата.

Ранее Бабиш заявил, что не исключает возможности проведения досрочных выборов.

В понедельник вечером в почти 20 городах Чехии прошли протесты против Бабиша и его правительства.