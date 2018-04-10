закрыть
10 апреля 2018, вторник, 18:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Премьер Чехии допустил возможность своей отставки

  • 10.04.2018, 17:15
Андрей Бабиш

Андрей Бабиш допускает, что новое правительство будет формировать не он.

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии, лидер движения ANO Андрей Бабиш допускает, что новое правительство, о формировании которого ведутся переговоры, может возглавить не он.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Іdnes.cz.

«Если президент мне скажет, что формированием нового правительства поручит заниматься Рихарду Брабецу (вице-премьеру. - Ред.), я отнесусь к этому с уважением», - сказал Бабиш.

В то же время Бабиш не верит, что Земан обратится к Брабецу. «Президент держит слово, а он пообещал мне время до конца июня», - заявил он.

Бабиш и Земан договорились обсудить этот вопрос 10 апреля в резиденции главы государства.

Движение ANO в октябре прошлого года выиграло парламентские выборы и получило 78 мест в парламенте, но этого оказалось недостаточно для формирования большинства. Переговоры с различными политическими партиями до сих пор не принесли результата.

Ранее Бабиш заявил, что не исключает возможности проведения досрочных выборов.

В понедельник вечером в почти 20 городах Чехии прошли протесты против Бабиша и его правительства.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина