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Как белорусский пианист преподает в китайском вузе

  • 10.04.2018, 17:23

Зарплата у музыканта - $1500, а чтобы попасть в его класс, надо выдержать конкурс.

Kp.by узнала, выгодно ли быть преподавателем в Поднебесной, сколько стоят детсад и школа в Китае и почему иностранцу сразу стоит выучить, как будет по-китайски «острый»

ЕСЛИ РАБОТАЕШЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ, СЕМЬЯ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕННОЙ

В Китай Александр Поляков попал прозаично - пришло время решать квартирный вопрос. Поехать преподавать предложила коллега - вокалистка Людмила Карпук, которая собиралась туда педагогом.

- Так я узнал, что университету Наньчана (провинция Цзянси на юго-востоке Китая) требовался преподаватель фортепиано. Это огромный вуз, где обучают всему - от музыки до космонавтики, - рассказывает Александр.

Пианист отправился в Китай - без семьи, осмотретьcя. Сын Тимофей тогда был совсем маленьким, жена - в декрете. Все заявленные условия китайцы выполнили: достойная зарплата, бесплатные апартаменты с обстановкой, персональный класс с роялями для педагога и студента… Если ты работаешь в университете, неважно, иностранец ты или китаец, котируешься высоко - получаешь от 6 до 10 тысяч юаней ($960 - 1600). Cумма зависит от того, закончил ты бакалавриат или прошел еще магистратуру и аспирантуру.

- Преподавателей из-за рубежа приглашают еще и для коммуникации со студентами на английском языке, - говорит Александр. - В Китае он на низком уровне, хотя учат с первого класса. Даже у тех, кто хорошо учился в школе, не развита разговорная речь, так что приходится буквально заставлять ребят разговаривать по-английски - в том числе на немузыкальные темы.

Александр говорит, что буквально заставляет ребят в своем классе разговаривать по-английски - в том числе на немузыкальные темы. Правда, в Китае принят упрощенный вариант – обходятся небольшим набором слов и выражений. Порой помогают жестикуляция и сама музыка. Главное - студенты понемногу говорят, пусть и с ошибками.

Кстати, по-русски Александр говорит не только дома: в университете работают три человека, которые окончили Белгосуниверситет культуры и искусства, один из них - помощник декана факультета музыки и искусства. Через него выясняются рабочие вопросы, хотя и в быту без такого знакомства было бы сложно. Например, когда белорусы отвозили сына в больницу, пришлось позвонить этому знакомому поздно вечером - ситуация экстренная, а китайским языком ни Александр, ни Юлия не владеют.

- Есть электронные переводчики, есть приложения, совмещенные с камерой - так можно перевести, к примеру, меню в ресторане. Но первое, что надо выучить по-китайски, - это слова «острый» и «не острый», ведь в южной провинции Цзянси много еды с огоньком, - смеется Александр.

СТУДЕНТОВ С НИЗКИМИ БАЛЛАМИ ВЫГОНЯЮ ПОСЛЕ СЕССИЙ

- Я планировал поработать год и вернуться. Но закипела творческая и педагогическая жизнь - концерты, мастер-классы, частные занятия. А одна провинция Цзянси больше, чем Беларусь! - делится Поляков. - Так что я подписал уже третий годовой контракт.

В университете Александр преподает только фортепиано. Педагог имеет право выбрать себе лучших студентов (до 10 человек) и определять, сколько часов они будут заниматься. При этом как иностранец работать он должен не более 16 часов в неделю - это три рабочих дня. В класс Полякова - конкурс: из-за часового лимита он не берет всех желающих. Если за полгода студент не проявил себя и у него низкие баллы на экзаменах, Александр заменяет его на другого: «Если вижу, что ученик не тянет, расстаюсь. Но бывает, и студенты не выдерживают - я могу быть очень требовательным, а в Китае это непривычно».

Оставшееся время у педагога расписано - его приглашают преподавать в частные музыкальные школы. Урок стартует от $30, но нередко бывает и на порядок выше. У Полякова уже под 20 частных учеников - от четырехлеток до местных учителей фортепиано. Уроки Александра на китайский для них переводят студенты университетской кафедры русского языка.

- Молва тут расходится быстро - в свои соцсети китайцы выкладывают любой концерт или урок. Если видят, что от твоих занятий есть результат, буквально атакуют в мессенджерах просьбами заниматься, - говорит Александр. - Кстати, любое художественное образование в Китае - недешевое. После поступления в творческий вуз родителям нужно оплатить вперед семестр обучения - порядка $1600.

В Беларуси Поляков был больше концертирующим исполнителем и только в нагрузку педагогом. Теперь концертов у Александра стало меньше, зато они проходят в прекрасных залах, на отличных инструментах, с хорошей рекламой. Один из последних концертов Александр с Юлией (она дает частные уроки и выступает) сыграли в зале на 1200 человек - и это был не самый большой университет Наньчана.

- К сожалению, в Беларуси часто сталкивался с ситуацией, когда твой концерт в районах нужен разве что для галочки. Четыре часа трясешься в электричке, приезжаешь, а тебя ждут ненастроенный рояль или вовсе пианино, - вспоминает Поляков.

А вот китайцы вкладываются в концерты классики. Если менеджер приглашает на кассовый концерт, то гонорар будет около $1000, если зовет университет на бесплатный концерт для студентов - из бюджета вуза выделяется от 2 до 4 тысяч юаней ($320 - 640) для гонорара музыканту.

Семья пианистов воссоединилась в 2017-м, но долго оставаться в Китае не планирует:

- Тут и ностальжи, да и хочется, чтобы ребенок рос и учился среди своих. Думаю, через пару лет вернемся - надеюсь, к тому времени и на квартиру удастся заработать. При всем положительном отношении ты за границей будешь другим, да и к китайскому менталитету надо приноравливаться. Здесь часто люди сходятся, только если друг в друге заинтересованы, - делится Александр. - Хотя если ты коммуникабелен и профессионален, сможешь достичь чего-то в любой стране. Не стоит ждать, что двери перед тобой приоткроются - надо их немного приоткрывать самому, уметь представить себя культурно.

СЧИТАЛКА

Мобильная связь

У Александра дешевый тариф - 30 юаней в месяц ($5). Говорит мало, чаще использует интернет.

Квартплата и коммунальные платежи

У семьи бесплатное жилье от университета. Средние 160 кВт электричества за месяц обходятся семье в $16. Когда летом работает кондиционер, набегает по 300 - 400 кВт.

Питание

Хороший обед в университете - 10 юаней (1 доллар 60 центов): рис, рыба и зелень. В ресторане можно потратить на семью 100 и больше юаней. Дома белорусы готовят пельмени, отбивные, драники, черный и белый хлеб делают в хлебопечке. Купить европейские продукты в Китае не проблема. Но не хватает молочки - ее качество здесь не лучшее. Литр молока или похожего на кефир напитка обходятся в $2 и выше, пачка масла или кусок европейского сыра - $3. «Но даже в этих условиях умудряемся из китайского молока получать творог», - смеется Поляков. Зато нет проблем со свежими овощами и фруктами.

Детский сад

Стоимость - $300 в месяц. При этом для каждого ребенка сад закупает игрушки, книжки, постельное белье и одежду со своими логотипами, оформляет страховку. Когда китайцы узнают, что в Беларуси родители платят за сад $30 - и только за питание - не верят. В китайских садиках дети мало бывают на улице, там много дисциплины и коллективного выполнения каких-то совместных задач.

А вот в отличие от наших садиков креативности и свободы для детей белорусские родители тут видят поменьше. Кстати, Тимофей, сын Александра и Юлии, не особо хочет выполнять все поставленные задачи. Из-за этого бывают конфликты с воспитателями - наверное, поэтому ему позволяют другие дела во время коллективных занятий, например, находится в игровой зоне или готовить поделку в то время, когда остальные дети коллективом.

- Здесь в садиках принято, что в определенное время утром родители подводят ребенка к специальным воротам в решетке, где чадо и забирает воспитатель - сначала определяет на улице в шеренгу со своими детьми, потом ведет в группу. Взамен получаешь карточку со временем, когда ребенка передали с рук на руки, с фотографией малыша и его родителей. Забирают детей от той же решетки, малышей выводят полностью одетыми и «меняют» их на выданную с утра карточку.

Школа

Школы платные, цена зависит от уровня школ и качества образования. В месяц цены доходят до $1200. Международные школы (так называемые канадские) обходятся в $18 000 в год. Здесь учатся дети как китайцев, так и иностранцев, обучение - на английском и китайском.

Александр Поляков замечает: «Китай - вторая мировая экономика. Да, ты будешь получать здесь больше, но и тратить тоже».

В Китае поступают в университеты своей провинции

Александр Поляков рассказывает, что высшая школа у китайцев построена по принципам, близким Болонской системе: 4 года бакалавриата, 2 - магистратуры и 3 – аспирантуры (она называется докторантурой). На музыкальном факультете в университете Наньчана открыты только две первые ступени – не хватает рейтинга, чтобы открыть третью. Да и магистратура открылась недавно: рейтинг и качество подготовки поднялись благодаря приглашенным педагогам-музыкантам, как он.

Чтобы поступить на музфак любого университета Китая, сдают в университете своей провинции единый госэкзамен по нескольким предметам, а также – экзамен по инструменту. Чем выше твой балл, тем с более высоким рейтингом университет можно выбрать в своей провинции, а набрав 100 баллов – и в некоторых других. Пекинская или шанхайская консерватории проводят свои экзамены – это вузы с особым статусом. Многие сдают и эти испытания, и централизованные.

Музыкантов учат по двум специальностям. Очень популярны такие связки: основная специальность - фортепиано, дополнительная – вокал или народный инструмент. В первом семестре IV курса сдают большинство экзаменов, во втором - защищают научные работы, тогда студент может устроиться на работу – учителем или его помощником. А в марте на IV курсе, еще не получив диплом, студенты уже сдают экзамены в магистратуру и определяются с вузом для нее по своим баллам.


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