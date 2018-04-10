Олигарха на фонарь 2 Илья Мильштейн

10.04.2018, 17:32

1,733

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Почему Бастрыкин напал на Дерипаску.

Сперва Настя Рыбка и Алексей Навальный. Потом спецпрокурор Мюллер, объявивший российского олигарха участником заговора против США. Четыре дня назад американский Минфин, который включил президента "Русала" в санкционный список, вследствие чего он потерял почти миллиард долларов.

А теперь, вслед за Рыбкой, Навальным, Мюллером и Стивеном, понимаете ли, Менушиным к травле Олега Дерипаски внезапно подключился и председатель СКР Бастрыкин.

Случилось это событие, подобно многим из тех, что происходят ныне, во время встречи большого начальника с учащимися. Александр Иванович, представленный в качестве нового профессора, выступал перед студентами юрфака СпбГУ, где и сам когда-то учился вместе с Путиным, и в какой-то момент заговорил о наболевшем.

О богатеях и о несогласных, которых главный наш следователь ненавидит глубоко, давно и последовательно.

В ходе лекции Бастрыкину вспомнились прошлогодние антикоррупционные митинги, тут в голове у профессора, видимо, что-то щелкнуло, и он соединил два этих позорных явления: молодежный бунт и коррупцию. Александр Иванович сообщил студентам о том, что одним из юношей, который "у памятника Пушкину забрался на фонарь по призыву Навального", был, вообразите себе, "олигарх".

Ну тот, что "с какой-то женщиной отдыхал... Дерипаска!" Точнее, сын Дерипаски, поправился лектор. Юноша кричал "долой коррупцию!" и, как впоследствии выяснилось, с жиру бесился, от скуки. В чем якобы и сознался бастрыкинским оперативникам.

Новость эта поразительна по целому ряду причин. Непонятно, почему мы до сих пор ничего не знали о том, что сын Дерипаски Петр, 2001 г.р., восставал против путинского режима. Да и был ли мальчик? Неясно, на чью мельницу льет воду глава СКР, когда топит папу, уличая его отпрыска. Дескать, "Дерипаска сам фигурант, если без амнистии подойти, которую постоянно продлевают, коррупционных дел".

При том что сын за отца, как известно, не отвечает, равно и отец за сына. А главное, зачем Бастрыкин сводит счеты с олигархом именно в те дни и часы, когда патриотическая деятельность Олега Владимировича на благо Родины и против Вашингтона практически доказана такими разными людьми, как белорусская девушка из эскорта, главный российский оппозиционер, американский спецпрокурор и глава американского Минфина.

Закрадывается подозрение, что Александр Иванович работает на Госдеп, не правда ли? Вашингтонские недруги стремятся обанкротить лучших, талантливейших, богатейших людей нашей страны, а главный следователь, внедренный в российскую элиту, оказывает им посильную пропагандистскую помощь.

Под флагом борьбы с наследием проклятых 90-х и несистемной оппозицией, бунтующей на площадях. И если при помощи Бастрыкину доверчивая наша власть пересажает всех обложенных санкциями, богатых и верных, то воплотится в жизнь коварный план западных разведок. Бандитский в прошлом, государствообразующий ныне капитализм рухнет, а с ним погибнет и страна.

Однако не исключена и такая версия, что Александр Иванович на Госдеп не работает. А работает на Кремль, чей коварный план тем не менее до степени полного неразличения схож с планами геополитических противников России. Владимир Владимирович тоже хочет национализировать все, что плохо лежит, но еще шевелится, и посвященный в его замыслы бывший однокашник выводит их в публичную плоскость.

Так что скоро Дерипаску начнут раскулачивать вслед за Гусинским, Березовским, Ходорковским, Евтушенковым, Чичваркиным, Галицким, братьями Магомедовыми и др., и о том, что олигархов у нас больше нет, мы узнаем не от Пескова, а из объективных новостных сводок. Это тоже обернется гибельными последствиями для экономики, зато мысль о том, что все сделано собственными руками, без вмешательства извне, будет некоторое время согревать и начальство, и население.

Впрочем, помимо этих безысходных версий имеется и другая, более утешительная. Возможно, речь идет об операции прикрытия Дерипаски, в рамках которой злой следователь Бастрыкин возводит напраслину на того, кто вместе с Приходько, Манафортом и прочими активно и небезуспешно вмешивался в американские выборы в 2016 году.

Отсюда и диковатые разоблачения сына олигарха, и угрозы отцу - все для того, чтобы американские силовики усомнились в своей правоте. Мол, если уж Бастрыкин против колхозов... то есть против "Русала" и "Базового элемента", то надо ли карать Дерипаску? На месте Мюллера и Менушина мы бы призадумались.

Наконец, не обойдем вниманием и самую оптимистичную из версий применительно к политике. Самую, прямо скажем, упоительную. Основанную на многолетнем наблюдении за Александром Ивановичем, побуждающем не искать в его словах ни многоходовых комбинаций, ни каверзных идей, ни тени смысла вообще. Сказал и сказал, а зачем сказал, например, что украинский премьер по кличке Кролик был в юности басмачом и чеченским террористом, - он и сам не знает.

Или вот почему путался в Дерипасках, с ходу не постигая, кто из них олигарх и что там у него было с женщиной. Потому, вероятно, что информации у него в голове много, но систематизировать ее профессору удается нечасто.

Ибо Бастрыкин порывист, а это свойство, соединенное с богатым воображением и неутолимым желанием пересажать всех несогласных и богатеев, порой творит чудеса и скандалы международного масштаба. Тогда незачем нам беспокоиться ни за Россию, ни за Америку, ни за Дерипаску-отца, ни за Дерипаску-сына. Нам надо за себя беспокоиться.

Какую версию выберем?

Илья Мильштейн, "Грани.ру"