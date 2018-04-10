Названы 10 лучших фильмов начала 2018 года
- 10.04.2018, 17:59
Кинокритики составили рейтинг фильмов, вышедших с начала этого года.
Редакция журнала Esquire (перевод — nv.ua) составила рейтинг лучших фильмов, вышедших с начала 2018 года.
Лидером рейтинга оказался научно-фантастический триллер Алекса Гарленда – «Аннигиляция». В главной роли в этой картине – актриса Натали Портман, которая сыграла биолога Лину, отправившуюся в научную экспедицию в аномальную зону "Мерцание", появившуюся на Земле в результате падения метеорита.
Кинокритики Esquire назвали «Аннигиляцию» лучшим научно-фантастическим фильмом за последние годы.
На второй месте в рейтинге – психологический триллер Линн Рэмси с Хоакином Фениксом «Тебя никогда здесь не было».
На третьей строчке оказалась драма Рассела Гарбо – «Одна любовь за другой».
В десятку лучших фильмов начала 2018 года также вошли картины «24 кадра», «Паранормальное», «Приключения Паддингтона 2», «Милая страна», «Черная Пантера» и «Остров собак».