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Названы 10 лучших фильмов начала 2018 года

  • 10.04.2018, 17:59

Кинокритики составили рейтинг фильмов, вышедших с начала этого года.

Редакция журнала Esquire (перевод — nv.ua) составила рейтинг лучших фильмов, вышедших с начала 2018 года.

Лидером рейтинга оказался научно-фантастический триллер Алекса Гарленда – «Аннигиляция». В главной роли в этой картине – актриса Натали Портман, которая сыграла биолога Лину, отправившуюся в научную экспедицию в аномальную зону "Мерцание", появившуюся на Земле в результате падения метеорита.

Кинокритики Esquire назвали «Аннигиляцию» лучшим научно-фантастическим фильмом за последние годы.

На второй месте в рейтинге – психологический триллер Линн Рэмси с Хоакином Фениксом «Тебя никогда здесь не было».

На третьей строчке оказалась драма Рассела Гарбо – «Одна любовь за другой».

В десятку лучших фильмов начала 2018 года также вошли картины «24 кадра», «Паранормальное», «Приключения Паддингтона 2», «Милая страна», «Черная Пантера» и «Остров собак».


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