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Германия учтет «политические факторы» при реализации «Северного потока-2»

  • 10.04.2018, 18:11

Прокладка газопровода «Северный поток-2» невозможна, пока не будет ясности о судьбе украинского транзита.

Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что реализация проекта газопровода "Северный поток-2" возможна только при условии, что Украина продолжит играть роль страны-транзитера при поставках российского газа в Европу. Об этом она заявила во вторник, 10 апреля, в Берлине, отвечая на вопрос DW по итогам встречи с украинским президентом Петром Порошенко.

Не должно быть такого, чтобы Украина из-за "Северного потока-2" не играла никакой роли в транзите газа, подчеркнула канцлер. По ее словам, при оценке проекта необходимо учитывать и "политические факторы".

Судьба украинского транзита

Меркель добавила, что 9 апреля в телефонном разговоре она обсудила реализацию инициативы с президентом России Владимиром Путиным.

"В этой связи я четко дала понять, что, с нашей точки зрения, проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита", - заявила глава германского правительства.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Москва и Берлин подтвердили позиции "в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере".

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал газопровод "чисто политическим проектом, который финансирует Россия". "Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России", заявил он в интервью немецкой газете Handelsblatt.


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