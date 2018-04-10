Чем занимаются Нестеренко, Корольчик и другие топ-спортсмены Беларуси 3 10.04.2018, 18:25

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Янина Провалинская-Корольчик

Кажется, еще недавно они не сходили с экранов.

Пока спортсмены выступают, они на виду: мелькают по ТВ, раздают интервью. Но после окончание карьеры многие пропадают с радаров. Кто-то становится тренером, а кто-то, устав от спорта, круто меняет жизнь, пишет «Трибуна».

Сергей Мартынов, стрельба, 49 лет

Титулы: олимпийский чемпион-2012, бронзовый призер Олимпиады 2000 и 2004, 3-кратный чемпион мира.

Где сейчас? Завершил карьеру в 2016 году. Тренирует сборную Беларуси по стрельбе из винтовки.

Юлия Нестеренко, легкая атлетика/бег, 38 лет

Титулы: олимпийская чемпионка-2004.

Где сейчас? Работает главным тренером спортивной команды пограничной службы, хочет тренировать детей.

Игорь Макаров, дзюдо, 38 лет

Титулы: олимпийский чемпион-2004.

Где сейчас? В декабре 2014 года открыл в Гомеле собственную школу дзюдо, в которой и директорствует и тренирует.

Иван Иванков, спортивная гимнастика, 43 года

Титулы: 3-кратный чемпион мира.

Где сейчас? После окончания карьеры уехал в США и стал тренером. Последнее место работы – спортивный клуб в Хьюстоне. Летом 2015-го председатель федерации спортивной гимнастики Елена Скрипель рассказала, что Иванков может вернуться в Беларусь и стать главным тренером сборной, но назначение не состоялось. Федерация утверждает, что экс-спортсмен не явился на назначенную встречу, а Иванков говорит, что никакой конкретики с белорусской стороны не было.

Андрей Михневич, легкая атлетика/толкание ядра, 41 год

Титулы: чемпион мира-2003, бронзовый призер Олимпиады 2008* (здесь и далее «*» отмечены результаты, которые позже были аннулированы).

Где сейчас? После завершения карьеры Михневич искал себя в разных сферах. Работал поваром в ресторане, трудился специалистом по спортивно-оздоровительным мероприятиям в компании «Виталюр». В конце 2017 года вместе с женой Натальей, тоже экс-толкательницей ядра, открыл ютуб-канал «Хобби в кайф», в котором выкладывает ролики о жизни семьи и кулинарные уроки. Весной 2018-го отправился в Volvotour по Европе.

Летом 2016 года Михневич проходил потерпевшим по делу Владимира и Казбека Япринцевых. Бывший спортсмен искал бизнес для вложения своих средств и вышел на Казбека. Михневич рассказывал, что привез в офис «Трайпла» и лично передал в руки Япринцева-младшего 440 тысяч долларов. За это должен был получать 2250 долларов в месяц. Однако что-то пошло не так, и Михневич обратился в КГБ.

Надежда Остапчук, легкая атлетика/толкание ядра, 37 лет

Титулы: олимпийская чемпионка-2012, бронзовый призер Олимпиады 2008, чемпионка мира-2005.

Где сейчас? 13 августа 2012 года, спустя неделю после победы на Играх в Лондоне, в организме Остапчук нашли запрещенный препарат метенолон. МОК дисквалифицировал Надежду на 4 года. После отбытия дисквалификации толкательница собиралась возвращаться в спорт, но в январе 2017 года МОК перепроверил допинг-пробу Остапчук с Игр в Пекине и нашел там туринабол и тамоксифен. В итоге у спортсменки забрали и «бронзу» Пекина.

Чтобы вернуться в спорт, белоруске нужно возвратить МОК все призовые, полученные с 2008 года. Несмотря на это заканчивать 37-летняя Остапчук не собирается. Надежда тренируется, набирает форму и планирует вернуться в сектор. По ее словам, вопросы с призовыми потихонечку решаются.

Эллина Зверева, легкая атлетика/метание диска, 57 лет

Титулы: олимпийская чемпионка-2000, бронзовый призер Олимпиады-1996, 2-кратная чемпионка мира.

Где сейчас? Участница пяти олимпиад метала диск до 50 лет и завершила карьеру незадолго до Игр в Лондоне. Сейчас тренирует национальную команду по метанию.

Янина Провалинская-Корольчик, легкая атлетика/толкание ядра, 41 год

Титулы: олимпийская чемпионка-2000, чемпионка мира-2001.

Где сейчас? Планировала выступать на Играх в Рио и даже выполнила квалификационный норматив. Но в последний момент травмировала спину и осталась без четвертой для себя Олимпиады. Со спортом Янина не закончила. Она – член спортивной команды МВД.

Геннадий Олещук, тяжелая атлетика, 42 года

Титулы: чемпион мира-2001, бронзовый призер Олимпиады 2000.

Где сейчас? В 2003 и 2006 годах дважды был пойман на допинге и пожизненно дисквалифицирован. Факт приема запрещенных препаратов не отрицал и считал это «оправданным риском». С 2010 по 2013 годы работал инспектором-методистом в Белорусском физкультурно-спортивном обществе «Динамо». Затем стал заместителем председателя Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо». Сейчас возглавляет спорткомплекс организации.

Андрей Рыбаков, тяжелая атлетика, 36 лет

Титулы: 2-кратный чемпион мира, 2-кратный серебряный призер Олимпиад 2004 и 2008*.

Где сейчас? В августе 2016 года перепроверка допинг-пробы Рыбакова, взятой после Олимпиады в Пекине, выявила наличие запрещенных туринабола и станозолола. МОК лишил тяжелоатлета «серебра» и отстранил от всех соревнований. Закончив со спортом, штангист устроился тренером в могилевский центр олимпийской подготовки.

Андрей Арямнов, тяжелая атлетика, 29 лет

Титулы: олимпийский чемпион-2008, чемпион мира-2007.

Где сейчас? Работает детским тренером в борисовской спортшколе, ведет блог на YouTube. В 2017-м приговорен к двум годам домашней «химии» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения (первый подобный случай произошел еще в 2008-м). Атлету также запрещено покидать Борисов и находится вне дома после 8 вечера.

Оксана Менькова, легкая атлетика/метание молота, 36 лет

Титулы: олимпийская чемпионка-2008*.

Где сейчас? В 2016 году решением МОК была лишена золотой награды в связи с употреблением запрещенных препаратов – туринабола и оксандролона. После окончания карьеры стала директором могилевской СДЮШОР №5. В феврале 2018-го баллотировалась в «депутаты» Могилевского горсовета, но заняла на выборах второе место.

Анастасия Новикова, тяжелая атлетика, 36 лет

Титулы: чемпионка мира-2011, бронзовый призер Олимпиады-2008*.

Где сейчас? В 2016 году дисквалифицирована на 4 года за прием допинга. Со спортом завязала полностью – работает в паспортном столе одного из районов столицы.

Ирина Ятченко, легкая атлетика/метание диска, 52 года

Титулы: чемпионка мира-2003, бронзовый призер Олимпиады-2000 и 2004*.

Где сейчас? В 2012-м году спортсменку лишили «бронзы» Афин за применение допинга. После окончания карьеры нигде не работала. Сейчас – на пенсии.

Наталья Цилинская, велоспорт, 42 года

Титулы: восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады-2004.

Где сейчас? Возглавляет Белорусскую федерацию велоспорта и РЦОП по велоспорту.

Алексей Гришин, фристайл, 38 лет

Титулы: олимпийский чемпион-2010, бронзовый призер Олимпиады-2002, чемпион мира-2001.

Где сейчас? «Депутат» Минского городского совета, владеет строительной фирмой «ОлимпикГолд». Первый построенный дом назвал в честь дочки Софи.

Инна Жукова, художественная гимнастика, 31 год

Титулы: серебряный призер Олимпиады-2008.

Где сейчас? После окончания карьеры увлеклась танцами. Участвовала в нескольких международных проектах. Пыталась стать страховщиком, но быстро поняла, что все-таки хочет заниматься гимнастикой. Работала заместителем директора в спортшколе, сейчас тренирует детей в Центре олимпийской подготовки.

Андрей Кравченко, легкая атлетика/десятиборье, 32 года

Титулы: серебряный призер Олимпиады-2008.

Где сейчас? На чемпионате Европы-2014 Кравченко разорвал ахилл и лечился до середины 2016-го. За это время спортсмен перенес четыре операции. Андрей хотел восстановиться к Олимпийским играм в Рио, но не успел. Сейчас активно тренируется и готовится вернуться на дорожку.

Наталья Сазанович, легкая атлетика/семиборье, 44 года

Титулы: серебряный призер Олимпиады-1996, бронзовый призер Олимпиады-2000.

Наталья Сазанович справа

Где сейчас? Закончив выступать, тренером быть не хотела. Устроилась инструктором в спортивную команду КГБ. Сейчас – тренер-методист в БФСО «Динамо».

Любовь Черкашина, художественная гимнастика, 30 лет

Титулы: бронзовый призер Олимпиады 2012.

Где сейчас? Старший тренер национальной команды по художественной гимнастике, председатель комиссии по делам спортсменов Международной федерации гимнастики.

Александр Богданович, гребля на байдарках и каное, 35 лет

Титулы: олимпийский чемпион-2008, серебряный призер Олимпиады 2012, чемпион мира-2009.

Где сейчас? С 2016 года «депутат» «палаты представителей» по Осиповичскому району, входит в Постоянную комиссию по национальной безопасности.