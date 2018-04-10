закрыть
10 апреля 2018, вторник, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Чем занимаются Нестеренко, Корольчик и другие топ-спортсмены Беларуси

3
  • 10.04.2018, 18:25
  • 2,076
Янина Провалинская-Корольчик

Кажется, еще недавно они не сходили с экранов.

Пока спортсмены выступают, они на виду: мелькают по ТВ, раздают интервью. Но после окончание карьеры многие пропадают с радаров. Кто-то становится тренером, а кто-то, устав от спорта, круто меняет жизнь, пишет «Трибуна».

Сергей Мартынов, стрельба, 49 лет

Титулы: олимпийский чемпион-2012, бронзовый призер Олимпиады 2000 и 2004, 3-кратный чемпион мира.

Где сейчас? Завершил карьеру в 2016 году. Тренирует сборную Беларуси по стрельбе из винтовки.

Юлия Нестеренко, легкая атлетика/бег, 38 лет

Титулы: олимпийская чемпионка-2004.

Где сейчас? Работает главным тренером спортивной команды пограничной службы, хочет тренировать детей.

Игорь Макаров, дзюдо, 38 лет

Титулы: олимпийский чемпион-2004.

Где сейчас? В декабре 2014 года открыл в Гомеле собственную школу дзюдо, в которой и директорствует и тренирует.

Иван Иванков, спортивная гимнастика, 43 года

Титулы: 3-кратный чемпион мира.

Где сейчас? После окончания карьеры уехал в США и стал тренером. Последнее место работы – спортивный клуб в Хьюстоне. Летом 2015-го председатель федерации спортивной гимнастики Елена Скрипель рассказала, что Иванков может вернуться в Беларусь и стать главным тренером сборной, но назначение не состоялось. Федерация утверждает, что экс-спортсмен не явился на назначенную встречу, а Иванков говорит, что никакой конкретики с белорусской стороны не было.

Андрей Михневич, легкая атлетика/толкание ядра, 41 год

Титулы: чемпион мира-2003, бронзовый призер Олимпиады 2008* (здесь и далее «*» отмечены результаты, которые позже были аннулированы).

Где сейчас? После завершения карьеры Михневич искал себя в разных сферах. Работал поваром в ресторане, трудился специалистом по спортивно-оздоровительным мероприятиям в компании «Виталюр». В конце 2017 года вместе с женой Натальей, тоже экс-толкательницей ядра, открыл ютуб-канал «Хобби в кайф», в котором выкладывает ролики о жизни семьи и кулинарные уроки. Весной 2018-го отправился в Volvotour по Европе.

Летом 2016 года Михневич проходил потерпевшим по делу Владимира и Казбека Япринцевых. Бывший спортсмен искал бизнес для вложения своих средств и вышел на Казбека. Михневич рассказывал, что привез в офис «Трайпла» и лично передал в руки Япринцева-младшего 440 тысяч долларов. За это должен был получать 2250 долларов в месяц. Однако что-то пошло не так, и Михневич обратился в КГБ.

Надежда Остапчук, легкая атлетика/толкание ядра, 37 лет

Титулы: олимпийская чемпионка-2012, бронзовый призер Олимпиады 2008, чемпионка мира-2005.

Где сейчас? 13 августа 2012 года, спустя неделю после победы на Играх в Лондоне, в организме Остапчук нашли запрещенный препарат метенолон. МОК дисквалифицировал Надежду на 4 года. После отбытия дисквалификации толкательница собиралась возвращаться в спорт, но в январе 2017 года МОК перепроверил допинг-пробу Остапчук с Игр в Пекине и нашел там туринабол и тамоксифен. В итоге у спортсменки забрали и «бронзу» Пекина.

Чтобы вернуться в спорт, белоруске нужно возвратить МОК все призовые, полученные с 2008 года. Несмотря на это заканчивать 37-летняя Остапчук не собирается. Надежда тренируется, набирает форму и планирует вернуться в сектор. По ее словам, вопросы с призовыми потихонечку решаются.

Эллина Зверева, легкая атлетика/метание диска, 57 лет

Титулы: олимпийская чемпионка-2000, бронзовый призер Олимпиады-1996, 2-кратная чемпионка мира.

Где сейчас? Участница пяти олимпиад метала диск до 50 лет и завершила карьеру незадолго до Игр в Лондоне. Сейчас тренирует национальную команду по метанию.

Янина Провалинская-Корольчик, легкая атлетика/толкание ядра, 41 год

Титулы: олимпийская чемпионка-2000, чемпионка мира-2001.

Где сейчас? Планировала выступать на Играх в Рио и даже выполнила квалификационный норматив. Но в последний момент травмировала спину и осталась без четвертой для себя Олимпиады. Со спортом Янина не закончила. Она – член спортивной команды МВД.

Геннадий Олещук, тяжелая атлетика, 42 года

Титулы: чемпион мира-2001, бронзовый призер Олимпиады 2000.

Где сейчас? В 2003 и 2006 годах дважды был пойман на допинге и пожизненно дисквалифицирован. Факт приема запрещенных препаратов не отрицал и считал это «оправданным риском». С 2010 по 2013 годы работал инспектором-методистом в Белорусском физкультурно-спортивном обществе «Динамо». Затем стал заместителем председателя Бобруйской городской организационной структуры БФСО «Динамо». Сейчас возглавляет спорткомплекс организации.

Андрей Рыбаков, тяжелая атлетика, 36 лет

Титулы: 2-кратный чемпион мира, 2-кратный серебряный призер Олимпиад 2004 и 2008*.

Где сейчас? В августе 2016 года перепроверка допинг-пробы Рыбакова, взятой после Олимпиады в Пекине, выявила наличие запрещенных туринабола и станозолола. МОК лишил тяжелоатлета «серебра» и отстранил от всех соревнований. Закончив со спортом, штангист устроился тренером в могилевский центр олимпийской подготовки.

Андрей Арямнов, тяжелая атлетика, 29 лет

Титулы: олимпийский чемпион-2008, чемпион мира-2007.

Где сейчас? Работает детским тренером в борисовской спортшколе, ведет блог на YouTube. В 2017-м приговорен к двум годам домашней «химии» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения (первый подобный случай произошел еще в 2008-м). Атлету также запрещено покидать Борисов и находится вне дома после 8 вечера.

Оксана Менькова, легкая атлетика/метание молота, 36 лет

Титулы: олимпийская чемпионка-2008*.

Где сейчас? В 2016 году решением МОК была лишена золотой награды в связи с употреблением запрещенных препаратов – туринабола и оксандролона. После окончания карьеры стала директором могилевской СДЮШОР №5. В феврале 2018-го баллотировалась в «депутаты» Могилевского горсовета, но заняла на выборах второе место.

Анастасия Новикова, тяжелая атлетика, 36 лет

Титулы: чемпионка мира-2011, бронзовый призер Олимпиады-2008*.

Где сейчас? В 2016 году дисквалифицирована на 4 года за прием допинга. Со спортом завязала полностью – работает в паспортном столе одного из районов столицы.

Ирина Ятченко, легкая атлетика/метание диска, 52 года

Титулы: чемпионка мира-2003, бронзовый призер Олимпиады-2000 и 2004*.

Где сейчас? В 2012-м году спортсменку лишили «бронзы» Афин за применение допинга. После окончания карьеры нигде не работала. Сейчас – на пенсии.

Наталья Цилинская, велоспорт, 42 года

Титулы: восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады-2004.

Где сейчас? Возглавляет Белорусскую федерацию велоспорта и РЦОП по велоспорту.

Алексей Гришин, фристайл, 38 лет

Титулы: олимпийский чемпион-2010, бронзовый призер Олимпиады-2002, чемпион мира-2001.

Где сейчас? «Депутат» Минского городского совета, владеет строительной фирмой «ОлимпикГолд». Первый построенный дом назвал в честь дочки Софи.

Инна Жукова, художественная гимнастика, 31 год

Титулы: серебряный призер Олимпиады-2008.

Где сейчас? После окончания карьеры увлеклась танцами. Участвовала в нескольких международных проектах. Пыталась стать страховщиком, но быстро поняла, что все-таки хочет заниматься гимнастикой. Работала заместителем директора в спортшколе, сейчас тренирует детей в Центре олимпийской подготовки.

Андрей Кравченко, легкая атлетика/десятиборье, 32 года

Титулы: серебряный призер Олимпиады-2008.

Где сейчас? На чемпионате Европы-2014 Кравченко разорвал ахилл и лечился до середины 2016-го. За это время спортсмен перенес четыре операции. Андрей хотел восстановиться к Олимпийским играм в Рио, но не успел. Сейчас активно тренируется и готовится вернуться на дорожку.

Наталья Сазанович, легкая атлетика/семиборье, 44 года

Титулы: серебряный призер Олимпиады-1996, бронзовый призер Олимпиады-2000.

Наталья Сазанович справа

Где сейчас? Закончив выступать, тренером быть не хотела. Устроилась инструктором в спортивную команду КГБ. Сейчас – тренер-методист в БФСО «Динамо».

Любовь Черкашина, художественная гимнастика, 30 лет

Титулы: бронзовый призер Олимпиады 2012.

Где сейчас? Старший тренер национальной команды по художественной гимнастике, председатель комиссии по делам спортсменов Международной федерации гимнастики.

Александр Богданович, гребля на байдарках и каное, 35 лет

Титулы: олимпийский чемпион-2008, серебряный призер Олимпиады 2012, чемпион мира-2009.

Где сейчас? С 2016 года «депутат» «палаты представителей» по Осиповичскому району, входит в Постоянную комиссию по национальной безопасности.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина