Рубль рухнул со скоростью 2014 года 6 10.04.2018, 18:35

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Российский валютный рынок второй день подряд остается под властью панических распродаж.

На фоне нового витка напряженности с США по Сирии, введения санкций против "Русала" и Олега Дерипаски, а также подготовки нового санкционного пакета с полным запретом на инвестиции в российский госдолг, рубль обесценился почти на 10% за два дня, передает finanz.ru.

На закрытии торгов в пятницу за доллар давали 58,17 рубля. За понедельник курс подскочил на 2,49 рубля, или 4,27%.

Попытки рубля укрепиться во вторник захлебнулись в течение 10 минут, и под натиском покупателей валюты к началу второго часа сессии доллар подорожал еще на 3,34 рубля, или 5,5%.

Евро подорожал на 7,39 рубля за неполных два торговых дня, добравшись до отметки 78,77 рубля, рекордной с апреля 2016-го.

За последние 20 лет рубль рушился с такой скоростью лишь дважды - на пике валютной паники в ноябре-декабре 2014 года, и летом 2015-го, когда цены на нефть после непродолжительной коррекции покатились вниз.

В понедельник фондовый рынок рухнул на 11% по индексу РТС, а с учетом девальвации рубля его капитализация сократилась на 53 млрд долларов, указывает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. В рублях это больше 3 триллионов рублей, или 3% российского ВВП.

Одновременно нерезиденты выводят капитал с рынка российского госдолга, в который инвестировали почти 20 млрд долларов за последние 2 года, на опасениях, что конгресс США полностью запретит вложения в облигации федерального займа.

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты американского парламента парламента, и в отличие от предыдущего, принятого в августе, он не только допускает введение санкций, а обязывает президента США наложить запрет на кредитование правительства РФ.

Индекс цен ОФЗ - RGBI - обрушился на 0,76% в понедельник и вдвое - до 1,46% - ускорил обвал во вторник. Темпы, с которыми дешевеет российский госдолг, стали беспрецедентными с января 2016 года.

Что характерно, падают в первую очередь бумаги, популярные у нерезидентов, - ОФЗ 26212 и 26207, указывает глава аналитики банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Введение санкций против госдолга будет равносильно объявлению экономической войны, заявил во вторник глава РСПП Александр Шохин: нерезиденты контролируют 34% рынка ОФЗ и держат бумаги на 2,27 триллиона рублей - бегство капитала и массированная скупка валюты почти гарантировано приведут к обрушению рубля.

Это будет "похлеще изоляции, которой подвергался СССР во время "холодной войны", сказал Шохин.

Вслед за иностранцами ОФЗ продают и российские инвесторы, отмечает управляющий "КапиталЪ управление активами" Дмитрий Постоленко. "С учетом того, что на рынках наблюдается паника, рубль и российские активы могут продолжить дешеветь в краткосрочной перспективе", - говорит Евстифеев.

Расчетный "монетарный курс доллара" сейчас находится около отметки 66 рублей - при таком соотношении рублевая денежная масса будет полностью соответствовать объему золотовалютных резервов ЦБ, указывает Тремасов из "Локо-Инвест".

На пике паники курс, как правило, "перелетает" это условное значение вверх на 12-15%. "Если "монетарный" курс будет оставаться относительно стабильным, то предельный масштаб девальвации можно оценить примерно на уровнях 74-76 рублей за доллар", - добавляет он.