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Как девочка из минского детдома обрела новую жизнь в Ирландии

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  • 10.04.2018, 18:42
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Раиса Каролан вместе с Эди Роуч, главой организации Chernobyl Children International
Фото: chernobyl-international.com

Раису Каролан поразили забота и теплота, которой ее окружили в Ирландии.

Раиса Каролан, которой сейчас 25 лет, прошла долгий путь со времени пребывания в минском детдоме №3, пишет ирландская газета The Evening Echo (перевод - belmir.by).

С тех пор как Том и ныне покойная Энн Каролан из города Трим графства Мит взяли эту некогда испуганную девочку под свое крыло, она перенесла 25 операций для исправления отклонений, с которыми была рождена из-за последствий аварии на ЧАЭС.

Они включали в себя расщепленное нёбо и ампутированные в итоге конечности, поскольку девочка была рождена с больными ногами.

А сегодня Раиса получила в Ирландском национальном университете в Корке степень магистра криминалистики – уже вторую после степени в области искусств от университета в Голуэе, где она живет.

Также недавно девушка завоевала оплачиваемую стажировку в Управлении дорожной безопасности, и с нетерпением ждет мая, когда она начнется.

Кроме того, Раиса представляет Ирландию на соревнованиях Wheelchair Rugby 7s – регби на колясках.

Ей было всего 6 лет, когда она приехала в Ирландию в первый раз и сразу же попала в заботливые руки Тома и Энн. Это произошло в рамках специальной программы, по которой небольшая группа детей приезжает отдохнуть на короткое время.

Как объясняет девушка, ее тогда поразили та забота и теплота, которой окружили в Ирландии, и каждый год она надеялась, что ее снова отберут для поездки, но уверенности в этом не было.

Том и Энн между тем вскоре решили удочерить девочку и в итоге так успешно и сделали, привезя ее домой в Трим в возрасте 10 лет.

Увы, Энн в 2009 году умерла, но оставила после себя наследие в виде Раисы и еще пятерых детей.

Несмотря на то, что жизнь в детдоме была не лучшим периодом в жизни Раисы, она очень хочет приехать в Беларусь до того, как найдет работу в сфере криминалистики. Чтобы найти свои корни и возможно, биологических родителей.

Девушка запомнила, что в детстве они несколько раз забирали ее к себе домой из детдома и что у нее есть брат. Ей хотелось бы узнать, почему биологические папа и мама все-таки решили отказаться от нее.

«Домом для меня уже всегда будет Трим, но я чувствую, что часть меня как будто отсутствует, пока я не заполню этот пробел в своей жизни», – говорит Раиса.


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