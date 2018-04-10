Советник Трампа по внутренней безопасности ушел в отставку 10.04.2018, 18:46

Том Боссерт

Фото: EPA/UPG

О причинах ухода Тома Боссерта со своего поста не сообщается.

Как сообщил Белый дом, главный советник президента Трампа по проблемам внутренней безопасности Том Боссерт уходит в отставку, передает «Голос Америки».

«Президент благодарен Тому за его преданность (делу обеспечения) безопасности нашей великой страны. Том руководил усилиями Белого дома по защите страны от террористических атак, укреплению нашей киберзащиты и реакцией на беспрецедентную череду природных бедствий. Президент Трамп благодарит его за его патриотическое служение и желает ему всего наилучшего», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.