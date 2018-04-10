Опубликованы неизвестные фото из путешествия Янки Брыля с друзьями по Полесью
- 10.04.2018, 18:57
- 1,000
В 1962-м народный писатель Беларуси Янка Брыль и его товарищи-литераторы побывали на Полесье.
К сожалению, понять, что это за места, довольно сложно, а подробных подписей автор снимков брестский профессор-литературовед, именитый критик Владимир Колесник не оставил. Кое-какую информацию дает кадр с лодкой, где на борту написано «Мозырянка», пишет kp.by.
А еще снимок, где Брыль и Федор Янковский, профессор-языковед и литератор, сняты у бюста полководца Александра Суворова возле ему же посвященного музея в Кобрине. По этим маркерам можно предположить, что путешествие литературного трио прошло от западного до восточного Полесья.
На одном снимке есть пометка, сделанная поверх кадра, видимо, при проявке и печати пленки: «Па Палессі летам 1962 г.». А на титуле альбома в бордовой рифленой обложке - снимок Брыля и Янковского с еще одним автографом: «А было вам, хлопцы, па 45 год. 1962 г. Віншую! Ул.К.». Вероятно, два таких альбома Колесник, чьим хобби была фотография, подготовил для своих друзей. Связало их, кроме литературы, еще и то, что все трое партизанили в Великую Отечественную.
Колесник ловит знаменитых попутчиков не только на постановочных кадрах. Вот Янка Брыль в моторной лодке рыбачит посреди Припяти. За его спиной местные молодые мужчины, к которым и подсел знаменитый гость. В руках у каждого по удочке, а то и по две. Перед писателем, судя по всему, шляпа Федора Янковского, которая не раз фигурирует на других кадрах. А вот сам Янковский снимает местных рыбачек - на низком берегу удочки вот-вот забросят бабушка с внучкой.
Вообще, камере Колесника удалось заснять момент, когда «cтарасвецкае» Полесье осовременивается. Конечно, здесь есть все, что принято называть аутентикой: аист на массивной крыше, придорожный почитаемый крест, украшенный ручниками, специальные причалы для стирки белья, човен, высеченный из длинного бревна. Но рядом - все та же моторная «Мозырянка», в небе кружат кукурузники. А строящееся вдалеке предприятие Колесник снимает символически - так, чтобы массивный тростник с деревенской крыши обязательно попал в кадр. Еще он фотографирует достопримечательности: обложенная светлым кирпичом православная церковь, кованый крест на кладбище, часовенка.
…Спустя восемь лет Колесник и Брыль вместе с еще одним писателем-партизаном Алесем Адамовичем не один год будут ездить в экспедиции не только по Полесью, но и по всей Беларуси. Их итогом станет вышедшая в 1975-м книга воспоминаний выживших во время карательных операций фашистов «Я з вогненнай вёскі…». Многие фото героев этого реквиема сделал тот самый профессор Владимир Колесник. Ну а этот памятный альбом сохранил в свое время Федор Янковский. Профессор хранил его на кафедре белорусского языкознания, которую возглавлял еще в Минском пединституте. Там, уже в Белгоспедуниверситете имени Максіма Танка, этот альбом и удалось полистать несколько лет назад.