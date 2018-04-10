Опубликованы неизвестные фото из путешествия Янки Брыля с друзьями по Полесью 10.04.2018, 18:57

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В 1962-м народный писатель Беларуси Янка Брыль и его товарищи-литераторы побывали на Полесье.

К сожалению, понять, что это за места, довольно сложно, а подробных подписей автор снимков брестский профессор-литературовед, именитый критик Владимир Колесник не оставил. Кое-какую информацию дает кадр с лодкой, где на борту написано «Мозырянка», пишет kp.by.

Федор Янковский рыбачит на борту «Мозырянки». Неужели писатели добрались, как минимум, от Кобрина до Мозыря? Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Вся аутентика Полесья словно нарочно собрана в этом снимке

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Еще один фотолюбитель Федор Янковский снимает улицу полесской деревушки

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

А еще снимок, где Брыль и Федор Янковский, профессор-языковед и литератор, сняты у бюста полководца Александра Суворова возле ему же посвященного музея в Кобрине. По этим маркерам можно предположить, что путешествие литературного трио прошло от западного до восточного Полесья.

Когда стиральных машин еще не было и в помине…

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Благодаря этому фото у музея Суворова мы точно знаем, что друзья-писатели были в Кобрине в музее Суворова

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Слева на снімке - Федор Янковский, Владимир Колесник и Янка Брыль, которые были заядлыми путешественниками

Фото: brsu.by

На одном снимке есть пометка, сделанная поверх кадра, видимо, при проявке и печати пленки: «Па Палессі летам 1962 г.». А на титуле альбома в бордовой рифленой обложке - снимок Брыля и Янковского с еще одним автографом: «А было вам, хлопцы, па 45 год. 1962 г. Віншую! Ул.К.». Вероятно, два таких альбома Колесник, чьим хобби была фотография, подготовил для своих друзей. Связало их, кроме литературы, еще и то, что все трое партизанили в Великую Отечественную.

Рыбацкие дела были важными в этой писательской экспедиции

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Неотъемлемый атрибут белорусской деревни – буслянка

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

В 1962-м на Полесье летели не только журавли, как в известной песне, но и самолеты – пускай даже кукурузники

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Колесник ловит знаменитых попутчиков не только на постановочных кадрах. Вот Янка Брыль в моторной лодке рыбачит посреди Припяти. За его спиной местные молодые мужчины, к которым и подсел знаменитый гость. В руках у каждого по удочке, а то и по две. Перед писателем, судя по всему, шляпа Федора Янковского, которая не раз фигурирует на других кадрах. А вот сам Янковский снимает местных рыбачек - на низком берегу удочки вот-вот забросят бабушка с внучкой.

Рыбачили в этой поездке с местными жителями и Федор Янковский, и Янка Брыль

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Рыбачили в этой поездке с местными жителями и Федор Янковский, и Янка Брыль

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Федор Янковский и Янка Брыль путешествуют на Припяти

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Вообще, камере Колесника удалось заснять момент, когда «cтарасвецкае» Полесье осовременивается. Конечно, здесь есть все, что принято называть аутентикой: аист на массивной крыше, придорожный почитаемый крест, украшенный ручниками, специальные причалы для стирки белья, човен, высеченный из длинного бревна. Но рядом - все та же моторная «Мозырянка», в небе кружат кукурузники. А строящееся вдалеке предприятие Колесник снимает символически - так, чтобы массивный тростник с деревенской крыши обязательно попал в кадр. Еще он фотографирует достопримечательности: обложенная светлым кирпичом православная церковь, кованый крест на кладбище, часовенка.

Может, читатели «КП» подскажут, что за крест и каменная часовенка попали в кадр Владимира Колесника?

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Федор Янковский и сам был любителем фотографии: тут он снимает деревенскую бабку-рыбачку вместе с внучкой

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

Один из самых символичных снимков: массивная тростниковая крыша и новый завод в одном кадре – старое и новое Полесье

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)

…Спустя восемь лет Колесник и Брыль вместе с еще одним писателем-партизаном Алесем Адамовичем не один год будут ездить в экспедиции не только по Полесью, но и по всей Беларуси. Их итогом станет вышедшая в 1975-м книга воспоминаний выживших во время карательных операций фашистов «Я з вогненнай вёскі…». Многие фото героев этого реквиема сделал тот самый профессор Владимир Колесник. Ну а этот памятный альбом сохранил в свое время Федор Янковский. Профессор хранил его на кафедре белорусского языкознания, которую возглавлял еще в Минском пединституте. Там, уже в Белгоспедуниверситете имени Максіма Танка, этот альбом и удалось полистать несколько лет назад.

А это вид на ближайшую деревню, наверное, от Припяти

Фото: Владимир КОЛЕСНИК (архив)