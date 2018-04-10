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Сегодня ночью карточки будут работать с перебоями

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  • 10.04.2018, 19:04

Карточки некоторых банков могут работать со сбоями в ночь со вторника на среду с 02:00 до 06:00.

Проблемы с «пластиком» могут возникнуть из-за технологических работ, которые будет проводить Банковский процессинговый центр, пишет tut.by.

О перерывах в обслуживании пластиковых карт сообщили в «БПС-Сбербанке» и «Беларусбанке». Сложности могут возникнуть у держателей карт банков международных платежных систем VISA и MasterCard при проведении операций в интернете по технологии 3D Secure Issuing.

Перебои не коснутся держателей карт тех банков, которые создали собственные процессинговые центры или пользуются материнскими процессинговыми центрами.


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